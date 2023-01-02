Сайнс навестил отца, который выиграл первый этап Дакара

Карлос Сайнс-старший продолжает доказывать, что возраст - всего лишь цифра, даже когда тебе 60 лет.

В воскресенье, 1 января, состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2023.

В классе внедорожников, где выступает легендарный раллист Себастьян Леб, победу одержал двукратный чемпион мира по ралли, трехкратный чемпион Дакара и по совместительству отец пилота Феррари Карлос Сайнс-старший.

60-летний испанец, выступающий на Ауди, опередил Леба на 23 секунды. Подробностями с места событий поделился Карлос Сайнс-младший, приехавший поддержать своего отца.

"Я впервые на Дакаре. Разумеется, я узнаю много новых вещей и пытаюсь их понять. Я наблюдал за отцом с вертолета, это было отличное приключение. Было здорово, в том числе из-за того, что он победил. Я счастлив, моя мама счастлива. Прекрасный день", - сказал пилот Скудерии.

Напомним, что на ISPORT вышел материал с подведением итогов прошедшего сезона Формулы 1, в котором Карлос Сайнс одержал дебютную победу в карьере.