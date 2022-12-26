Прощание с Феттелем и типичная Феррари: итоги 2022 года в Формуле 1

Все меньше времени остается до завершения 2022 года, а потому нам стоит подвести итоги прошедшего сезона в Формуле 1.

Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира, проведя сверхдоминантный сезон. Шарль Леклер попытался составить ему конкуренцию, но все мы помним, что из этого вышло.

Мерседес провел свой худших сезон, но даже в таком состоянии он смог бороться за второе место в кубке Конструкторов, в то время как Альпин доказал МакЛарену, что два пилота, которые стабильно набирают очки, лучше, чем один.

Гран-при года - гонка в Сильверстоуне

Этап в Великобритании собрал в себе все то, что так нравится фанатам Формулы 1.

Карлос Сайнс в своей 150-й гонке завоевал свою дебютную победу в карьере, реализовав дебютный поул. Джордж Расселл устроил одну из самых страшных аварий за последние несколько лет, отправив в заграждение Гуаньюй Чжоу. В целом, в Сильверстоуне сошли сразу шесть пилотов.

Но самый красивый момент заезда организовали Шарль Леклер, Серхио Перес и Льюис Хэмилтон - эта троица устроила шоу обгонов, постоянно обмениваясь позициями.

На последних кругах Гран-при Мик Шумахер борролся за позицию с Максом Ферстаппеном, который достаточно жестко защитил свое седьмое место. Тем не менее, Мик заработал свои первые очки в карьере.

Best of the rest - Ландо Норрис

На самом деле в этой номинации все довольно просто. Ландо Норрис занял 7-е место в личном зачете после пилотов трех топовых команд. Он единственный, кто сумел набрать больше 100 очков среди остальных (122).

Британец в одно лицо боролся с пилотами Альпин, чтобы затащить МакЛарен, который сильно разочаровал по сравнению с прошлым сезоном, на четвертое место КК (что ему в итоге не удалось сделать).

Но даже в таком состоянии команды Ландо оказался островком стабильности. И если "маки" не дадут ему конкурентную машину, он может задуматься о смене коллектива.

Событие года - Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры

Одним из вариантов для этой номинации был поул Кевина Магнуссена в Бразилии, и он наверняка бы победил, если бы не решение Себастьяна Феттеля уйти из королевских гонок по завершению сезона-2022.

4 чемпионских титула, звание самого молодого чемпиона в истории, самый молодой победитель Гран-при (пока не пришел Ферстаппен), желание повторить путь своего кумира Михаэля Шумахера, выиграв титул с Феррари - все это про Себа.

К сожалению, он не смог добиться своей цели, а последние годы в Скудерии и Астон Мартине получились далеко не тем, на что немец рассчитывал. Спасибо Себастьяну за его карьеру, за постоянную поддержку Украины и воспоминания, которые навсегда впечатались в память фанатов.

Разочарование года - Феррари

После многообещающего старта в Бахрейне, где был оформлен дубль, и повторения успеха на третьем этапе в Австралии, Скудерия в оставшихся 19 гонках завоевала победу целых...два раза.

Поклонники "красных" за все эти годы уже привыкли к подобным разочарованиям, но вот такое начало дарило надежду, что этот год все же "наш". Но Феррари сама отобрала эту надежду гениальными решениями стратегов и индивидуальными ошибками Леклера и Сайнса.

Ну и как в такой ситуации не вспомнить слова уже бывшего руководителя команды Маттиа Бинотто: "До конца сезона осталось 10 гонок. Что мешает нам выиграть их всех?". После этой фразы Скудерия ни разу не победила.

Камбек года - Мерседес

Все ожидали смена регламента, но никто не думал, что у многолетнего гегемона возникнут ТАКИЕ проблемы. Мерседес уступал не только Ред Булл, но и Феррари, по сути поменявшись с "красными" местами, если сравнивать с расстановкой сил в 2021 году.

В какой-то момент проблемы с болидом W13 были настолько серьезными, что казалось, что Льюис Хэмилтон вот-вот решит завязать с Ф1. Но чем ближе был летний перерыв, тем лучше становилась ситуация в Брэкли.

Перерыв явно пошел команде на пользу. "Серебряные стрелы" всерьез претендовали на то, чтобы отобрать у Феррари второе место в кубке Конструкторов. А в Бразилии им удалось сделать то, чего не удалось Скудерии - выиграть гонку во второй части сезона.

Алексей Погорелов