Звезда WRC погибла в аварии во время тестов в Хорватии
В четверг, 13 апреля, пилот заводской команды Hyundai Крэйг Брин погиб в результате аварии во время тестов на трассе в Хорватии, сообщает Motorsport.
Брин вылетел за пределы дороги и скончался от полученных травм. Штурман Джеймс Фултон в аварии не пострадал.
Брин готовился к своему второму выступлению в сезоне WRC в качестве третьего гонщика Hyundai после того, как вернулся в южнокорейскую марку на второй период после полного сезона с M-Sport-Ford в прошлом году.
33-летний ирландец финишировал вторым на ралли Швеции в феврале, который был для него первым в нынешнем сезоне WRC. Это было повторение его лучшего результата в карьере в WRC (второе место в Швеции-2018, Эстонии-2020 и 2021, Бельгии-2021 и Сардинии-2022).
Hyundai подтвердил эту новость кратким заявлением.
"Hyundai Motorsport с глубоким прискорбием подтверждает, что гонщик Крейг Брин сегодня погиб в результате аварии во время тестов перед ралли Хорватии".
"Штурман Джеймс Фултон не пострадал в инциденте, который произошел сразу после полудня по местному времени. Hyundai Motorsport выражает искренние соболезнования семье, друзьям и многочисленным фанатам Крейга. Hyundai Motorsport пока не дает никаких комментариев".
Statement from Hyundai Motorsport pic.twitter.com/GLNXbphVQW— hmsgofficial (@HMSGOfficial) April 13, 2023
Будучи сыном раллийца Рэя Брина, Крэйг начал свою карьеру с кольцевых гонок, но полностью переключился на ралли в 2009 году.
После участия во внутреннем чемпионате Великобритании по ралли и чемпионате Ирландии по ралли на асфальте в 2010 году он перешел в WRC в следующем сезоне, где выступал в Академии WRC, став первым обладателем Кубка Академии.
В конце концов Брин достиг высшего уровня ралли в 2016 году, когда он водил Citroen DS3 на непостоянной основе, завоевав первый подиум, заняв третье место на Ралли Финляндии. Он остался в Citroen, прежде чем потерял место в конце сезона 2018 года.
Затем Брин начал сотрудничество с Hyundai. С 2019 по 2021 год он завоевал четыре подиума в девяти ралли. Брин перешел в M-Sport в прошлом году, но вернулся в Hyundai в 2023 году.
Он одержал 30 побед на этапах WRC и в общей сложности девять подиумов в 82 ралли.