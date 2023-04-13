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Автоспорт

Звезда WRC погибла в аварии во время тестов в Хорватии

Крэйг Брин не справился с управлением, вылетел за пределы трассы и стал жертвой аварии.
Сегодня, 19:26
Крэйг Брин / Motorsport/motorsport.com
Крэйг Брин / Motorsport/motorsport.com

В четверг, 13 апреля, пилот заводской команды Hyundai Крэйг Брин погиб в результате аварии во время тестов на трассе в Хорватии, сообщает Motorsport.

Брин вылетел за пределы дороги и скончался от полученных травм. Штурман Джеймс Фултон в аварии не пострадал.

Источник: reddit.com

Брин готовился к своему второму выступлению в сезоне WRC в качестве третьего гонщика Hyundai после того, как вернулся в южнокорейскую марку на второй период после полного сезона с M-Sport-Ford в прошлом году.

33-летний ирландец финишировал вторым на ралли Швеции в феврале, который был для него первым в нынешнем сезоне WRC. Это было повторение его лучшего результата в карьере в WRC (второе место в Швеции-2018, Эстонии-2020 и 2021, Бельгии-2021 и Сардинии-2022).

Hyundai подтвердил эту новость кратким заявлением.

"Hyundai Motorsport с глубоким прискорбием подтверждает, что гонщик Крейг Брин сегодня погиб в результате аварии во время тестов перед ралли Хорватии".

"Штурман Джеймс Фултон не пострадал в инциденте, который произошел сразу после полудня по местному времени. Hyundai Motorsport выражает искренние соболезнования семье, друзьям и многочисленным фанатам Крейга. Hyundai Motorsport пока не дает никаких комментариев".

Будучи сыном раллийца Рэя Брина, Крэйг начал свою карьеру с кольцевых гонок, но полностью переключился на ралли в 2009 году.

После участия во внутреннем чемпионате Великобритании по ралли и чемпионате Ирландии по ралли на асфальте в 2010 году он перешел в WRC в следующем сезоне, где выступал в Академии WRC, став первым обладателем Кубка Академии.

В конце концов Брин достиг высшего уровня ралли в 2016 году, когда он водил Citroen DS3 на непостоянной основе, завоевав первый подиум, заняв третье место на Ралли Финляндии. Он остался в Citroen, прежде чем потерял место в конце сезона 2018 года.

Затем Брин начал сотрудничество с Hyundai. С 2019 по 2021 год он завоевал четыре подиума в девяти ралли. Брин перешел в M-Sport в прошлом году, но вернулся в Hyundai в 2023 году.

Он одержал 30 побед на этапах WRC и в общей сложности девять подиумов в 82 ралли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WRC

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