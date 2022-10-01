США - победитель женского чемпионата мира-2022 по баскетболу

Американки в рекордный одиннадцатый раз стали сильнейшими на планете по забрасыванию мяча в корзину.

Утром субботы, 1 октября, в австралийском Сиднее прошел финальный матч женского чемпионата мира 2022 года по баскетболу, в котором сошлись сборные Китая и США.

Как это происходило на протяжении всего турнира, американские баскетболистки не испытали проблем, уверенно завоевав победу, а вместе с ней и золотые медали турнира.

Стоит отметить, что для женской сборной США это золото стало уже четвертым подряд на мировом первенстве. Всего же на счету американок одиннадцать(!) побед на чемпионатах мира, что является абсолютным рекордом.

Китай - США 61:83 (13:18, 20:25, 14:25, 14:15)

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В матче за третье место встретились сборные Австралии и Канады. Там сильнейшими оказались хозяйки турнира 95:65.