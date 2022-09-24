Женский чемпионат мира-2022 по баскетболу: расписание и результаты матчей
С 22 сентября по 2 октября 2022 года пройдет девятнадцатый чемпионат мира по баскетболу среди женщин. Все матчи турнира пройдут в австралийском Сиднее. Единственными победителями ЧМ среди участников соревнования являются страна-хозяйка Австралия (2006 год) и США (10 раз).
Формат турнира
Двенадцать команд были разделены на две группы. Матчи группового этапа пройдут с 22 по 27 сентября, все команды сыграют друг с другом по одному разу.
По итогам группового раунда определится восьмерка сильнейших команд (по четыре из каждой группы), которые станут участниками 1/4 финала.
Календарь и результаты матчей
Группа А: США, Китай, Бельгия, Пуэрто-Рико, Босния и Герцеговина, Южная Корея.
22 сентября
Южная Корея - Китай 44:107 (11:27, 9:27, 12:26, 12:27)
США - Бельгия 87:72 (32:22, 16:17, 24:17, 15:16)
Босния и Герцеговина - Пуэрто-Рико 58:82 (16:31, 20:22, 9:16, 13:13)
23 сентября
Китай - Босния и Герцеговина 98:51 (26:21, 24:10, 32:15, 16:5)
Бельгия - Южная Корея 84:61 (26:12, 24:18, 19:20, 15:11)
Пуэрто-Рико - США 42:106 (11:27, 10:27, 6:26, 15:26)
24 сентября
США - Китай 77:63 (18:13, 26:12, 12:22, 21:16)
Босния и Герцеговина - Южная Корея 66:99 (20:25, 17:20, 15:31, 14:23)
13:30 Пуэрто-Рико - Бельгия
26 сентября
04:30 Бельгия - Босния и Герцеговина
07:00 Южная Корея - США
10:30 Китай - Пуэрто-Рико
27 сентября
04:30 Пуэрто-Рико - Южная Корея
06:30 Китай - Бельгия
07:00 США - Босния и Герцеговина
Группа В: Канада, Франция, Сербия, Австралия, Япония, Мали.
22 сентября
Австралия - Франция 57:70 (17:18, 14:14, 16:20, 10:18)
Япония - Мали 89:56 (21:18, 26:11, 19:15, 23:12)
Канада - Сербия 67:60 (15:16, 23:12, 16:13, 13:19)
23 сентября
Мали - Австралия 58:118 (12:23, 10:33, 23:36, 13:26)
Франция - Канада 45:59 (9:15, 8:14, 13:16, 15:14)
Сербия - Япония 69:64 (24:9, 14:25, 16:12, 15:18)
25 сентября
07:30 Мали - Франция
11:00 Австралия - Сербия
13:30 Япония - Канада
26 сентября
06:30 Сербия - Мали
09:00 Франция - Япония
13:30 Канада - Австралия
27 сентября
09:00 Мали - Канада
10:30 Сербия - Франция
13:30 Австралия - Япония
Плей-офф
Четвертьфинал
Пары будут определены после проведения жеребьевки.
29 сентября
Матч №1
Матч №2
Матч №3
Матч №4
Полуфинал
30 сентября
Матч №1: победитель четвертьфинала №4 - победитель четвертьфинала №1
Матч №2: победитель четвертьфинала №2 - победитель четвертьфинала №3
Матч за третье место
2 октября
06:00 проигравший четвертьфинала №1 - проигравший четвертьфинала №2
Финал
2 октября
09:00 победитель полуфинала №1 - победитель полуфинала №2