Женский чемпионат мира-2022 по баскетболу: расписание и результаты матчей

С 22 сентября по 2 октября 2022 года пройдет девятнадцатый чемпионат мира по баскетболу среди женщин. Все матчи турнира пройдут в австралийском Сиднее. Единственными победителями ЧМ среди участников соревнования являются страна-хозяйка Австралия (2006 год) и США (10 раз).

Формат турнира

Двенадцать команд были разделены на две группы. Матчи группового этапа пройдут с 22 по 27 сентября, все команды сыграют друг с другом по одному разу.

По итогам группового раунда определится восьмерка сильнейших команд (по четыре из каждой группы), которые станут участниками 1/4 финала.

Календарь и результаты матчей

Группа А: США, Китай, Бельгия, Пуэрто-Рико, Босния и Герцеговина, Южная Корея.

22 сентября

Южная Корея - Китай 44:107 (11:27, 9:27, 12:26, 12:27)

США - Бельгия 87:72 (32:22, 16:17, 24:17, 15:16)

Босния и Герцеговина - Пуэрто-Рико 58:82 (16:31, 20:22, 9:16, 13:13)

23 сентября

Китай - Босния и Герцеговина 98:51 (26:21, 24:10, 32:15, 16:5)

Бельгия - Южная Корея 84:61 (26:12, 24:18, 19:20, 15:11)

Пуэрто-Рико - США 42:106 (11:27, 10:27, 6:26, 15:26)

24 сентября

США - Китай 77:63 (18:13, 26:12, 12:22, 21:16)

Босния и Герцеговина - Южная Корея 66:99 (20:25, 17:20, 15:31, 14:23)

13:30 Пуэрто-Рико - Бельгия

26 сентября

04:30 Бельгия - Босния и Герцеговина

07:00 Южная Корея - США

10:30 Китай - Пуэрто-Рико

27 сентября

04:30 Пуэрто-Рико - Южная Корея

06:30 Китай - Бельгия

07:00 США - Босния и Герцеговина

Группа В: Канада, Франция, Сербия, Австралия, Япония, Мали.

22 сентября

Австралия - Франция 57:70 (17:18, 14:14, 16:20, 10:18)

Япония - Мали 89:56 (21:18, 26:11, 19:15, 23:12)

Канада - Сербия 67:60 (15:16, 23:12, 16:13, 13:19)

23 сентября

Мали - Австралия 58:118 (12:23, 10:33, 23:36, 13:26)

Франция - Канада 45:59 (9:15, 8:14, 13:16, 15:14)

Сербия - Япония 69:64 (24:9, 14:25, 16:12, 15:18)

25 сентября

07:30 Мали - Франция

11:00 Австралия - Сербия

13:30 Япония - Канада

26 сентября

06:30 Сербия - Мали

09:00 Франция - Япония

13:30 Канада - Австралия

27 сентября

09:00 Мали - Канада

10:30 Сербия - Франция

13:30 Австралия - Япония

Плей-офф

Четвертьфинал

Пары будут определены после проведения жеребьевки.

29 сентября

Матч №1

Матч №2

Матч №3

Матч №4

Полуфинал

30 сентября

Матч №1: победитель четвертьфинала №4 - победитель четвертьфинала №1

Матч №2: победитель четвертьфинала №2 - победитель четвертьфинала №3

Матч за третье место

2 октября

06:00 проигравший четвертьфинала №1 - проигравший четвертьфинала №2

Финал

2 октября

09:00 победитель полуфинала №1 - победитель полуфинала №2