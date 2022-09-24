iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Женский чемпионат мира-2022 по баскетболу: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет календарь всех матчей баскетбольного ЧМ среди женщин.
Сегодня, 12:36
Франция - Австралия / FIBA
Франция - Австралия / FIBA
0 0 0

С 22 сентября по 2 октября 2022 года пройдет девятнадцатый чемпионат мира по баскетболу среди женщин. Все матчи турнира пройдут в австралийском Сиднее. Единственными победителями ЧМ среди участников соревнования являются страна-хозяйка Австралия (2006 год) и США (10 раз). 

Формат турнира

Двенадцать команд были разделены на две группы. Матчи группового этапа пройдут с 22 по 27 сентября, все команды сыграют друг с другом по одному разу.

По итогам группового раунда определится восьмерка сильнейших команд (по четыре из каждой группы), которые станут участниками 1/4 финала.

Календарь и результаты матчей

Группа А: США, Китай, Бельгия, Пуэрто-Рико, Босния и Герцеговина, Южная Корея.

22 сентября
Южная Корея - Китай 44:107 (11:27, 9:27, 12:26, 12:27)
США - Бельгия 87:72 (32:22, 16:17, 24:17, 15:16)
Босния и Герцеговина - Пуэрто-Рико 58:82 (16:31, 20:22, 9:16, 13:13)

23 сентября
Китай - Босния и Герцеговина 98:51 (26:21, 24:10, 32:15, 16:5)
Бельгия - Южная Корея 84:61 (26:12, 24:18, 19:20, 15:11)
Пуэрто-Рико - США 42:106 (11:27, 10:27, 6:26, 15:26)

24 сентября
США - Китай 77:63 (18:13, 26:12, 12:22, 21:16)
Босния и Герцеговина - Южная Корея 66:99 (20:25, 17:20, 15:31, 14:23)
13:30 Пуэрто-Рико - Бельгия

26 сентября
04:30 Бельгия - Босния и Герцеговина
07:00 Южная Корея - США
10:30 Китай - Пуэрто-Рико

27 сентября
04:30 Пуэрто-Рико - Южная Корея
06:30 Китай - Бельгия
07:00 США - Босния и Герцеговина

Группа В: Канада, Франция, Сербия, Австралия, Япония, Мали.

22 сентября
Австралия - Франция 57:70 (17:18, 14:14, 16:20, 10:18)
Япония - Мали 89:56 (21:18, 26:11, 19:15, 23:12)
Канада - Сербия 67:60 (15:16, 23:12, 16:13, 13:19)

23 сентября
Мали - Австралия 58:118 (12:23, 10:33, 23:36, 13:26)
Франция - Канада 45:59 (9:15, 8:14, 13:16, 15:14)
Сербия - Япония 69:64 (24:9, 14:25, 16:12, 15:18)

25 сентября
07:30 Мали - Франция
11:00 Австралия - Сербия
13:30 Япония - Канада

26 сентября
06:30 Сербия - Мали
09:00 Франция - Япония
13:30 Канада - Австралия

27 сентября
09:00 Мали - Канада
10:30 Сербия - Франция
13:30 Австралия - Япония

Плей-офф

Четвертьфинал

Пары будут определены после проведения жеребьевки.

29 сентября
Матч №1
Матч №2
Матч №3
Матч №4

Полуфинал

30 сентября
Матч №1: победитель четвертьфинала №4 - победитель четвертьфинала №1
Матч №2: победитель четвертьфинала №2 - победитель четвертьфинала №3

Матч за третье место

2 октября
06:00 проигравший четвертьфинала №1 - проигравший четвертьфинала №2

Финал

2 октября
09:00 победитель полуфинала №1 - победитель полуфинала №2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол чемпионат мира по баскетболу женщины чемпионат мира женский баскетбол женский чемпионат мира по баскетболу
0 0 0

Статьи по теме

Центровой Бостона пропустит 2-3 месяца после операции на колене Центровой Бостона пропустит 2-3 месяца после операции на колене
Ветеран Уорриорз проведет еще один сезон, после чего завершит карьеру Ветеран Уорриорз проведет еще один сезон, после чего завершит карьеру
Бостон остался без тренера - Удоку отстранили на год от работы Бостон остался без тренера - Удоку отстранили на год от работы
Будивельник умудрился проиграть почти выигранный матч и вылетел из Лиги чемпионов Будивельник умудрился проиграть почти выигранный матч и вылетел из Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Стивенсон - Консейсао: видео лучших моментов боя
Стивенсон - Консейсао: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа15:12
Основной голкипер Милана выбыл на месяц из-за травмы
Лига наций15:02
Три центрбека и множество сюрпризов: стартовый состав Украины на матч против Армении
Бокс14:35
"Буду драться с Ломаченко": Стивенсон рассказал о планах на будущее
НБА14:28
Центровой Бостона пропустит 2-3 месяца после операции на колене
НБА14:13
Ветеран Уорриорз проведет еще один сезон, после чего завершит карьеру
Бокс13:52
"Это просто шоу": Промоутер Джошуа усомнился в намерении Фьюри провести бой
Бокс13:36
Во время обстрела колонии в Еленовке погиб украинский боксер
Формула 113:14
Конец эпохи: Латифи покинет Уильямс в конце сезона-2022
Теннис12:53
"Жизнь продолжается": Федерер прокомментировал завершение карьеры
Теннис12:46
Кубок Лэйвера-2022: расписание и результаты матчей (Европа - Мир 2:2)
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK