Будивельник узнал расписание матчей в Кубке Европы ФИБА
Стал известен календарь матчей Будивельника в групповом раунде Кубка Европы ФИБА.
Украинская команда сыграет в группе F, где ее соперниками будут итальянский Бриндизи, нидерландский Гронинген и эстонский Калев/Крамо.
Киевляне начнут групповой турнир 12 октября матчем с Бриндизи, а завершат 30 ноября поединком с Гронингеном, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
В следующий раунд соревнований выйдут две лучшие команды группы.
Календарь матчей Будивельника в группе Кубка Европы ФИБА:
12 октября 21:30 Бриндизи - Будивельник
19 октября 20:30 Будивельник - Калев/Крамо
26 октября 20:30 Гронинген - Будивельник
2 ноября 20:30 Будивельник - Бриндизи
23 ноября 20:30 Калев/Крамо - Будивельник
30 ноября 20:30 Будивельник - Гронинген
Напомним, ранее Будивельник вылетел из Лиги чемпионов ФИБА, уступив в полуфинале квалификации немецкому Брозе Бамбергу.