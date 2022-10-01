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Баскетбол

Будивельник узнал расписание матчей в Кубке Европы ФИБА

Украинская команда посоревнуется за выход из группы с представителями Италии, Нидерландов и Эстонии.
Сегодня, 13:41
Будивельник сыграет в групповом раунде Кубка Европы ФИБА / ФБУ
Будивельник сыграет в групповом раунде Кубка Европы ФИБА / ФБУ
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Стал известен календарь матчей Будивельника в групповом раунде Кубка Европы ФИБА.

Украинская команда сыграет в группе F, где ее соперниками будут итальянский Бриндизи, нидерландский Гронинген и эстонский Калев/Крамо.

Киевляне начнут групповой турнир 12 октября матчем с Бриндизи, а завершат 30 ноября поединком с Гронингеном, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В следующий раунд соревнований выйдут две лучшие команды группы.

Календарь матчей Будивельника в группе Кубка Европы ФИБА:

12 октября 21:30 Бриндизи - Будивельник

19 октября 20:30 Будивельник - Калев/Крамо

26 октября 20:30 Гронинген - Будивельник

2 ноября 20:30 Будивельник - Бриндизи

23 ноября 20:30 Калев/Крамо - Будивельник

30 ноября 20:30 Будивельник - Гронинген

Напомним, ранее Будивельник вылетел из Лиги чемпионов ФИБА, уступив в полуфинале квалификации немецкому Брозе Бамбергу.

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