iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Будивельник умудрился проиграть почти выигранный матч и вылетел из Лиги чемпионов

Украинский клуб расслабился в финальной четверти, за что и поплатился.
Сегодня, 22:13
Бамберг - Будивельник / fbu.ua
Бамберг - Будивельник / fbu.ua
0 0 0

В пятницу, 23 сентября, в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов ФИБА по баскетболу встречались немецкий Брозе Бамберг и украинский Будивельник.

Первая четверть прошла весьма при равной игре, однако на один балл впереди оказались хозяева поля, что украинский клуб исправил во второй 10-минутке, выйдя вперед на 7 очков.

Брозе сумел отыграть пару баллов в третьей четверти (23:19), оставив все вопросы касаемо победителя на решающие 10 минут.

В очень напряженной игре в оставшееся время команды то и дело перетягивали на себя одеяло, однако Будивельник умудрился за несколько секунд до конца упустить победу, а сам матч перевелся в овертайм.

В дополнительные 5 минут сильнее оказалась команда из Германии, обыграв украинскую с перевесом в три балла.

Брозе Бамберг - Будивельник - 97:94 (19:18, 15:23, 23:19, 25:22, 15:12)

Брозе Бамберг: Белл, Райт-Формен, Бохачик, Чачашвили, Зенгфельдер, Блант, Булич, Ривес, Янг, Вольрат, Гекман, Карианаускас.

Будивельник: Барбер, Близнец, Бобров, Грант, Гудвин, Тыртишник, Берхейнмескел, Браун, Грицак, Крутоус, Маяускас, Тихонов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол будивельник
0 0 0

Статьи по теме

Бемберг - Будивельник: видео онлайн-трансляция полуфинала отбора Лиги чемпионов Бемберг - Будивельник: видео онлайн-трансляция полуфинала отбора Лиги чемпионов
Бемберг - Будивельник: прогноз на полуфинал квалификации Лиги чемпионов Бемберг - Будивельник: прогноз на полуфинал квалификации Лиги чемпионов
Венгер верит в победу Арсенала в АПЛ Венгер верит в победу Арсенала в АПЛ
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Помочь журналистам

Видео

Словакия - Украина: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21
Словакия - Украина: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Европа22:49
Венгер верит в победу Арсенала в АПЛ
Украина22:35
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Европа22:17
Забарный: Против Шотландии был тяжелый матч. Это видели все
Еврокубки22:13
Будивельник умудрился проиграть почти выигранный матч и вылетел из Лиги чемпионов
Футбол22:09
Коноплянка и Зинченко провели благотворительный матч в CS:GO
Бокс21:50
Бокс: расписание боев
Украина21:34
Кривбасс и Ингулец провели спарринг во время международного перерыва
Лига наций21:28
Сборная Грузии благодаря победе над Северной Македонией заработала повышение в Лиге наций
Теннис21:02
Кубок Лэйвера-2022: расписание и результаты матчей
Украина20:55
Эдмар получил должность в структуре Металлиста-1925
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK