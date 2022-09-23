Будивельник умудрился проиграть почти выигранный матч и вылетел из Лиги чемпионов

Украинский клуб расслабился в финальной четверти, за что и поплатился.

В пятницу, 23 сентября, в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов ФИБА по баскетболу встречались немецкий Брозе Бамберг и украинский Будивельник.

Первая четверть прошла весьма при равной игре, однако на один балл впереди оказались хозяева поля, что украинский клуб исправил во второй 10-минутке, выйдя вперед на 7 очков.

Брозе сумел отыграть пару баллов в третьей четверти (23:19), оставив все вопросы касаемо победителя на решающие 10 минут.

В очень напряженной игре в оставшееся время команды то и дело перетягивали на себя одеяло, однако Будивельник умудрился за несколько секунд до конца упустить победу, а сам матч перевелся в овертайм.

В дополнительные 5 минут сильнее оказалась команда из Германии, обыграв украинскую с перевесом в три балла.

Брозе Бамберг - Будивельник - 97:94 (19:18, 15:23, 23:19, 25:22, 15:12)

Брозе Бамберг: Белл, Райт-Формен, Бохачик, Чачашвили, Зенгфельдер, Блант, Булич, Ривес, Янг, Вольрат, Гекман, Карианаускас.

Будивельник: Барбер, Близнец, Бобров, Грант, Гудвин, Тыртишник, Берхейнмескел, Браун, Грицак, Крутоус, Маяускас, Тихонов.