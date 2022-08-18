Лейкерс выведут из обращения номер Газоля в день матча против Мемфиса

В июле бывший игрок Лейкерс Пау Газоль объявил, что клуб из Лос-Анджелеса намерен вывести из обращения его игровой номер в следующем сезоне. При этом дата церемонии еще не была определена.

После обнародования всего календаря сезона-2022/23, этот недочет был исправлен.

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Как сообщает The Athletic, "пурпурно-золотые" поднимут под крышу Crypto.com Арены майку с 16-м номером испанца 7 марта 2023 года. Это произойдет в день матча против Мемфиса.

Данный игровой день был выбран неспроста, ведь именно в Гриззлис он начал свой путь в НБА в 2001 году.

Всего в составе "медведей" он провел неполные 7 лет, после чего 1 февраля 2008 года он был обменен в Лейкерс.

В следующих двух сезонах он помог калифорнийцам завоевать два чемпионства, в которых отыграл важную роль наряду с Коби Брайантом, которого на тот момент в команде могло и не быть.

Всего же за 18 лет в НБА Пау Газоль принял участие в 1226 играх, в которых в среднем он набирал 17.0 очка, 9.2 подбора, 3.2 ассиста.