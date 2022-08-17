Новый контракт с Лейкерс позволит Джеймсу заработать больше всех в истории НБА

Один из двух главных инсайдеров НБА Эдриан Вожнаровски раньше всех оповестил всех о том, что 4-кратный чемпион НБА ЛеБрон Джеймс подписал двухлетнее продление с Лейкерс.

У "Короля" будет опция на второй год нового соглашения с "пурпурно-золотыми", от которой он, в принципе, может отказаться, и тогда он окажется на рынке свободных агентов (что вполне может произойти, так как ЛеБрон хочет успеть поиграть в одной команде со своим сыном Бронни, а тот не факт, что окажется в Лос-Анджелесе по итогам драфта).

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Но имея гарантированные деньги за следующие два сезона, суммарный заработок за его карьеру составит 532 миллиона долларов, что сделает его новым обладателем рекорда по гарантированному заработку в истории НБА, передает StatMuse.

Most guaranteed career earnings (millions):



$532 — LeBron James

$499 — Kevin Durant

$470 — Steph Curry

$450 — Damian Lillard



👑 pic.twitter.com/zOHQLi3Jus — StatMuse (@statmuse) August 17, 2022

По этому показателю он на 33 миллиона обошел форварда пока что Бруклина Кевина Дюранта, который за все свои годы в лиге на данный момент может рассчитывать на 499 миллионов.

Также в данном списке отмечаются звезда Голден Стэйт Стефен Карри с 470 миллионами и защитник Портленда Дэмиан Лиллард, у которого 450 миллионов.