Претендент на звание лучшего новичка года НБА подписал контракт с Jordan Brand

Накануне своего дебюта в качестве новичка в НБА Паоло Банкеро, выбранный под первым пиком драфта 2022 года, подписал многолетний контракт с Jordan Brand, сообщает ESPN.

Сделка призвана сделать форварда Орландо будущим лицом дочерней компании Nike Майкла Джордана.

"Возможность стать частью семьи Джордан значит для меня все", — сказал Банкеро. "Я вырос в джинсах Jordan, и теперь стать частью его бренда — это действительно сбывшаяся мечта".

"Маркетинг и продукт, и то, насколько они эксклюзивны", — сказал Банкеро о том, что ему понравилось. "Джордан, на мой взгляд, очень строгий и стильный одновременно. Я чувствую, что это мне очень подходит".

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Первые сообщения о потенциальном соглашении появились еще в конце июля, однако до фактического подписания контракта дошло только сейчас.

Напомним, что Паоло Банкеро является одним из главных претендентов на звание новичка года лиги по версии ISPORT.