Игрок Лейкерс пропустит месяц из-за операции на пальце

Новый главный тренер Лейкерс Дарвин Хэм останется без одного разыгрывающего, а возможно, и без двух на старте сезона.

Как сообщает ESPN, Деннису Шредеру сделали операцию по восстановлению локтевой коллатеральной связки большого пальца правой руки. Врачи команды проведут повторный осмотр игрока примерно через три-четыре недели.

Шредер подписал контракт с "озерниками" в сентябре и пропустил большую часть тренировочного сбора, решая проблему с визой, из-за которой он не мог поехать из Германии в Южную Калифорнию со своей семьей.

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Он появился в одной предсезонной игре за Лос-Анджелес, не попав ни один из своих четырех бросков с игры, заработав один подбор и одну потерю за девять минут.

При этом также отмечается, что Расселл Уэстбрук также может пропустить стартовую игру нового сезона против Уорриорз. Он отыграл всего пять минут в последней предсезонной игре против Сакраменто, прежде чем получил растяжение левого подколенного сухожилия.