Дюрант был "шокирован" увольнением Нэша

При этом он признает, что не произошло ничего паранормального.

Звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант заявил, что был "шокирован", когда узнал об увольнении Стива Нэша с поста главного тренера, передает ESPN.

"Ты всегда будешь шокирован, когда происходит такой ход. Но в НБА это нормально. Главное - подготовка к сегодняшней игре. Это всегда быстрый поворот событий, особенно во время сезона. У тебя есть практика, впереди игры, так что ты не можешь слишком много думать об этом. Сегодня я немного думал об этом".

Генеральный менеджер Нетс Шон Маркс сказал перед игрой против Чикаго (99:108), что перед принятием решения ни с кем из игроков не консультировались.

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Примечательно, что Дюрант просил уволить Нэша и Маркса летом - таким образом он поставил ультиматум владельцу клуба Джо Цаю после того, как запросил обмен.

Напомним, что Бруклин планирует заменить Стива Нэша бывшим тренером Бостона Име Удокой.