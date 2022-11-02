iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Бруклин заменит уволенного Нэша бывшим тренером Бостона

Кроме того, у Нетс есть достойный запасной вариант на случай, если не удастся договориться с проблемным экс-наставником "кельтов".
Сегодня, 19:22
Име Удока / Getty Images
Име Удока / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 2 ноября, Бруклин объявил об увольнении Стива Нэша с поста главного тренера. Временной заменой 48-летнего канадца стал Жак Вон, под руководством которого Нетс уже успели проиграть Чикаго 99:108.

Как сообщает ESPN,  руководство организации уже определилось, кто должен заменить Нэша на постоянной основе. Следующим главным тренером Бруклина станет бывший наставник Бостона Име Удока.

По информации источника, Нетс уже получили от Селтикс разрешение на переговоры с отстраненным специалистом. При этом "кельты" не требуют никакой компенсации за тренера. Альтернативным вариантом будет экс-тренер Юты Куин Снайдер, который на данный момент остается без работы.

Напомним, что Бостон отстранил Име Удоку на один год после того, как стало известно о его серьезном нарушении кодекса организации. Стоит отметить, что он был ассистентом Стива Нэша в Нетс в сезоне-2020/21, прежде чем перейти на самостоятельную работу в Бостоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стив Нэш Бостон Селтикс Бруклин Нетс Име Удока
0 0 0

Статьи по теме

Бруклин уволил Стива Нэша Бруклин уволил Стива Нэша
Игроки Бруклина провели собрание после очередного поражения в регулярке Игроки Бруклина провели собрание после очередного поражения в регулярке
"Я сделал что-то запрещенное?": Ирвинг не стал извиняться за продвижение антисемитского фильма "Я сделал что-то запрещенное?": Ирвинг не стал извиняться за продвижение антисемитского фильма
Шахтер - РБ Лейпциг 0:0 онлайн-трансляция матча 2.11.2022 Лиги чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг 0:0 онлайн-трансляция матча 2.11.2022 Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов19:35
Шахтер - РБ Лейпциг 0:0 онлайн-трансляция матча 2.11.2022 Лиги чемпионов
Европа19:25
Рамос высказался о возможном завершении карьеры
НБА19:22
Бруклин заменит уволенного Нэша бывшим тренером Бостона
Лига Чемпионов18:53
Петряк и Конопля - in, Зубков и Тейлор - out: стартовый состав Шахтера на матч против РБ Лейпцига
Европа18:51
Хавбек Барселоны пропустит длительный срок из-за травмы
Сборные18:34
Без Пустового и Близнюка: заявка сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2023 по баскетболу
Европа18:29
Кроос выбрал идеального для себя тренера
Европа18:02
Атлетико впервые при Симеоне не смог выйти в евровесну
Теннис18:00
Свитолина: За рубежом все реже вспоминают о войне в Украине
Европа17:34
Тен Хаг перед важным матчем Лиги Европы посетил ресторан на нетрадиционном транспорте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK