Бруклин заменит уволенного Нэша бывшим тренером Бостона

Кроме того, у Нетс есть достойный запасной вариант на случай, если не удастся договориться с проблемным экс-наставником "кельтов".

Во вторник, 2 ноября, Бруклин объявил об увольнении Стива Нэша с поста главного тренера. Временной заменой 48-летнего канадца стал Жак Вон, под руководством которого Нетс уже успели проиграть Чикаго 99:108.

Как сообщает ESPN, руководство организации уже определилось, кто должен заменить Нэша на постоянной основе. Следующим главным тренером Бруклина станет бывший наставник Бостона Име Удока.

По информации источника, Нетс уже получили от Селтикс разрешение на переговоры с отстраненным специалистом. При этом "кельты" не требуют никакой компенсации за тренера. Альтернативным вариантом будет экс-тренер Юты Куин Снайдер, который на данный момент остается без работы.

Напомним, что Бостон отстранил Име Удоку на один год после того, как стало известно о его серьезном нарушении кодекса организации. Стоит отметить, что он был ассистентом Стива Нэша в Нетс в сезоне-2020/21, прежде чем перейти на самостоятельную работу в Бостоне.