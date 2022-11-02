"Нет антисемитизму": профсоюз баскетболистов выступил с заявлением по ситуации вокруг Ирвинга

Игрок, как это часто бывает, попадает в новости, но не те, которые от него ожидают.

Национальная ассоциация баскетболистов выступила с заявлением, осуждающим антисемитизм, передает ESPN.

"В нашем обществе нет места антисемитизму. Профсоюз игроков НБА сосредоточен на создании среды, в которой принимают всех. Мы стремимся помочь игрокам понять в полной мере, что определенные слова могут привести к распространению ненавистных идеологий".

"Мы продолжим работать над выявлением и борьбой со всеми проявлениями ненависти, где бы они ни возникали".

Это заявление профсоюза стало первым с тех пор, как звезда Бруклина Кайри Ирвинг опубликовал пост в Twitter, где продвигал фильм, основанный на книге, полной антисемитизма.

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На следующий день пост игрока был осужден владельцем Нетс Джо Цаем. При этом сам баскетболист не стал извиняться за сделанное.

Стоит отметить, что Ирвинг является одним из вице-президентов профсоюза игроков НБА.