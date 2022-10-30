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"Я сделал что-то запрещенное?": Ирвинг не стал извиняться за продвижение антисемитского фильма

Кайри придерживается своей позиции относительно публикации в социальных сетях.
Сегодня, 18:41
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images
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Защитник Бруклина Кайри Ирвинг после проигранного матча Индиане (116:125) заявил, что не считает, что сделал что-то плохое, продвигая антисемитский фильм в своих аккаунтах в социальных сетях.

Говоря впервые после того, как он опубликовал пост о фильме под названием "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", Ирвинг ясно дал понять, что не собирается отступать от того, во что он верит, несмотря на владельца Нетс Джо Цая и НБА, которые осудили публикацию.

"Я здесь не для того, чтобы спорить о человеке, культуре или религии и во что они верят", — цитирует Кайри ESPN. "Нет, вот в чем дело. Это было сделано на общедоступной платформе. Я сделал что-то противозаконное? Я кого-нибудь обидел? Я причинил кому-нибудь вред? Выхожу ли я и говорю, что ненавижу одну конкретную группу людей?".

"Все осуждение я получил за публикацию от людей, которые не общаются со мной. Я уважаю то, что сказал Джо (Цай). Во многом это (пост о фильме) связано не с эго или гордостью за то, насколько я горжусь своим африканским наследием. Я горжусь жизнью свободного чернокожего здесь, в Америке, зная исторические сложности, с которыми мне пришлось попасть сюда".

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"Я не собираюсь отказываться от всего, во что я верю. Я только стану сильнее, потому что я не одинок. Меня окружает целая армия".

Тренер Бруклина Стив Нэш перед матчем с Пейсерс сказал, что Ирвинг беседовал с членами организации Нетс по поводу своей публикации, но отказался назвать, с кем именно беседовал Кайри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Бруклин Нетс
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