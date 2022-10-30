Отчисленный игрок Сан-Антонио отправлял сотрудницам клуба свои обнаженные фото

Как разрушить едва начавшуюся карьеру в НБА можно узнать у этого молодого человека.

В субботу, 29 октября, зарубежные СМИ сообщили, что Сан-Антонио без объяснения причины отчислил Джоша Примо, которого он выбрал под 12-м пиком на драфте 2021 года. Теперь же стало известно, что такого сделал 19-летний игрок.

Как сообщает ESPN, подобное неожиданное отчисление последовало из-за многочисленных жалоб на баскетболиста от сотрудниц организации. По информации источника, Примо неоднократно отправлял женщинам свои обнаженные фото.

В связи с этим Сперс пришлось отказаться от баскетболиста. Недавно команда использовала свою опцию на 4,3 миллиона долларов, чтобы удержать игрока до конца сезона-2023/24. Это свидетельствовало об уровне уверенности клуба в его будущем.

Источники сообщают, что многие команды НБА по-прежнему заинтересованы талантом и потенциалом Примо, но ищут более полное понимание ситуации, поскольку они взвешивают возможность подать заявку на приобретение Примо до того, как он официально останется без клуба в понедельник, 31 октября.