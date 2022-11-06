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Баскетбол

НБА: Никс без Михайлюка уступили Бостону, Сакраменто без Леня одолел Орландо

Вашему вниманию результаты матчей сезона НБА за субботу, 5 ноября.
Сегодня, 07:40
Бостон обыграл Никс / nba.com
Бостон обыграл Никс / nba.com

В субботу, 5 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно восемь матчей.

Шарлотт – Бруклин 94:98 (21:30, 23:22, 26:17, 24:29)

Шарлотт: Розир (25 + 7 подборов), Вашингтон (18), Убре (18), Пламли (9 + 11 подборов), Смит (0) – старт; Ричардс (10 + 9 подборов), Макдэниэлс (6), Букнайт (3 + 5 потерь), Тор (3), Маледон (2).

Бруклин: Дюрэнт (27 + 7 подборов), Клэкстон (11 + 9 подборов + 4 блок-шота), Самнер (6), О'Нил (6), Харрис (5 + 7 подборов) – старт; Томас (21), Миллс (11), Ватанабе (8), Сет Карри (3), Дьюк (0), М-ф Моррис (0).

Нью-Йорк – Бостон 118:133 (29:32, 37:35, 30:34, 22:32)

Нью-Йорк: Рэндл (29 + 9 подборов), Барретт (27 + 6 потерь), Брансон (22 + 10 передач), Хартенштайн (10 + 14 подборов), Реддиш (4) – старт; Роуз (10), Топпин (7), Куикли (4), Фурнье (3), Симс (2).

Бостон: Браун (30), Тейтум (26), Смарт (13 + 11 передач), Уайт (7), Гриффин (7) – старт; Хаузер (17), Брогдон (14), Г. Уильямс (12), Вонле (7 + 7 подборов).

Орландо – Сакраменто 123:126 OT (33:25, 32:22, 12:36, 29:23, 17:20)

Орландо: Банкеро (33 + 16 подборов), Ф. Вагнер (31 + 6 передач), Бол (23 + 7 подборов), Картер (17 + 9 подборов + 6 передач), Саггс (6 + 7 передач + 6 потерь) – старт; Хэмптон (5), Харрис (4), Окики (4), Скофилд (0), Росс (0).

Сакраменто: Фокс (37), Сабонис (25 + 11 подборов + 6 передач), Хертер (9), Барнс (9), Мюррэй (3) – старт; Монк (15), Лайлс (15), Мету (6), Дэвис (5), Холмс (2), Митчелл (0).

Атланта – Новый Орлеан 124:121 OT (29:28, 31:24, 28:33, 21:24, 15:12)

Атланта: Янг (34 + 10 передач + 5 потерь), Мюррэй (22 + 10 подборов + 11 передач), Капела (21 + 19 подборов + 4 блок-шота), Хантер (15), Коллинз (7) – старт; Джонсон (11), А. Холидэй (5), Дж. Холидэй (5), Оконгву (4).

Новый Орлеан: Макколлум (29 + 10 подборов), Уильямсон (29 + 8 подборов + 7 потерь), Джонс (19 + 9 подборов), Ингрэм (16 + 7 передач), Валанчюнас (13 + 17 подборов) – старт; Нэнс (8), Альварадо (5), Мерфи (2), Дэниэлс (0), Грэм (0), Маршалл (0).

Милуоки – Оклахома-Сити 108:94 (34:34, 33:19, 26:25, 15:16)

Милуоки: Б. Лопес (25), Картер (18), Портис (12 + 21 подбор), Холидэй (10 + 13 передач), Боучэмп (2) – старт; Аллен (19), Нвора (12), Ибака (8), Хилл (2), Т. Адетокумбо (0), Мэттьюз (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (18), Гидди (15), Робинсон-Эрл (12), Мускала (9), Дорт (3 + 7 передач) – старт; Джо (8), Бэйзли (8), Дженг (8), Уильямс (5), Уильямс (3), Мэнн (3), Уильямс (2), Уиггинс (0), Оморуйи (0).

Миннесота – Хьюстон 129:117 (40:34, 28:15, 35:34, 26:34)

Миннесота: Таунс (25 + 9 подборов + 6 передач), Эдвардс (19), Андерсон (16 + 6 передач), Расселл (13), Макдэниэлс (13) – старт; Принс (16), Рид (11 + 5 потерь), Науэлл (7), Маклафлин (6 + 11 передач), Найт (3), Риверс (0).

Хьюстон: Грин (21 + 5 потерь), Мартин (17), Шенгюн (17 + 7 подборов), Портер (13), Гордон (11) – старт; Исон (17), Мэтьюз (9), Гаруба (7), Кристофер (4), Марьянович (1), Никс (0 + 6 передач).

Денвер – Сан-Антонио 126:101 (40:27, 30:24, 29:25, 27:25)

Денвер: Йокич (21 + 10 передач), Портер (15 + 9 подборов), Дж. Мюррэй (13 + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (12), Гордон (8) – старт; Хайлэнд (24 + 7 передач), Джордан (10 + 8 подборов), Браун (9), Грин (9), Чанчар (3), Браун (2), Рид (0).

Сан-Антонио: Джонсон (25), Пелтль (14 + 8 подборов), Сохан (5), Джонс (4 + 7 передач), Брэнэм (4) – старт; Васселл (20), Ричардсон (8), Бэйтс-Диоп (8), Роби (7), Дженг (5), Макдермотт (1), Холл (0).

Финикс – Портленд 102:82 (35:26, 26:14, 23:21, 18:21)

Финикс: Букер (24), Пол (15), Бриджес (11), Эйтон (7), Крэйг (5) – старт; Шарич (9 + 9 подборов), Ли (9), Шэмет (8), Лэндейл (5), Окоги (4), Бийомбо (3), Вашингтон (2).

Портленд: Грант (14), Шарп (13), Нуркич (8 + 7 подборов), Уинслоу (5), Харт (4 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Литтл (9), Уотфорд (9), Джонсон (8), Юбэнкс (5), Уокер (3), Браун (2), Батлер (2).

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