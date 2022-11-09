Бруклин определился с новым тренером, он уже возглавлял команду

Руководство Бруклин Нетс назначило на пост главного тренера команды бывшего ее игрока и наставника – Жака Она.

47-летний специалист работает в структуре Нетс в 2016 году и долго исполнял роль ассистента, пока в 2020 году не стал временным главным тренером.

После того как клуб нанял Стива Нэша, Вон помогал ему в роли ассистента.

Напомним, что несколько дней назад Нэша был уволен с должности главного тренера, а в самой команде пока достаточно неигровых проблем.