Бруклин определился с новым тренером, он уже возглавлял команду
Жак Вон вернулся на пост главного тренера Нетс.
Руководство Бруклин Нетс назначило на пост главного тренера команды бывшего ее игрока и наставника – Жака Она.
47-летний специалист работает в структуре Нетс в 2016 году и долго исполнял роль ассистента, пока в 2020 году не стал временным главным тренером.
После того как клуб нанял Стива Нэша, Вон помогал ему в роли ассистента.
Напомним, что несколько дней назад Нэша был уволен с должности главного тренера, а в самой команде пока достаточно неигровых проблем.