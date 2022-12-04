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Баскетбол

Мейвезер планирует купить клуб НБА за 2 миллиарда долларов

Знаменитый боксер хочет примкнуть к большой баскетбольной семье.
Сегодня, 20:23
Флойд Мейвезер / Getty Images
Флойд Мейвезер / Getty Images

Выступая на мероприятии, суперзвезда бокса Флойд Мейвезер заявил, что он "работает над прямой покупкой команды НБА", и он вместе с деловым партнером Брентом Джонсоном уже сделал предложение на сумму более 2 миллиардов долларов за контрольный пакет акций, сообщает Bleacher Report.

45-летний Мейвезер сказал, что он заинтересован в покупке команды, которая будет базироваться в Лас-Вегасе или Сиэтле. Но он не исключает варианта покупки организации из текущего списка команд.

Среди нынешних франшиз наиболее вероятным вариантом на продажу будет Финикс, чей владелец Роберт Сарвер был вынужден начать процесс продажи клуба из-за личных проблем.

Ситуация с Сарвером может стать потенциальным препятствием для Мейвезера, так как в прошлом у него были проблемы, связанные с домашним насилием. Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в домашнем насилии в 2002 году.

В декабре 2011 года Мейвезер признал себя виновным в нанесении побоев и не оспаривал два обвинения в домогательствах, вытекающих из ссоры Он был приговорен к 90 дням тюремного заключения, но через два месяца был освобожден за хорошее поведение.

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Ранее сообщалось, что НБА раздумывает об увеличении количества команд в лиге, а Лас-Вегас и Сиэтл являются основными вариантами для этого. Однако это произойдет не в ближайшие несколько лет, поскольку НБА хочет обсудить новые соглашения о правах на ТВ/СМИ и коллективный договор.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер

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