Мейвезер планирует купить клуб НБА за 2 миллиарда долларов

Выступая на мероприятии, суперзвезда бокса Флойд Мейвезер заявил, что он "работает над прямой покупкой команды НБА", и он вместе с деловым партнером Брентом Джонсоном уже сделал предложение на сумму более 2 миллиардов долларов за контрольный пакет акций, сообщает Bleacher Report.

45-летний Мейвезер сказал, что он заинтересован в покупке команды, которая будет базироваться в Лас-Вегасе или Сиэтле. Но он не исключает варианта покупки организации из текущего списка команд.

Exclusive: Floyd Mayweather currently trying to purchase an NBA team, says he got over $2 billion to spend 💰 pic.twitter.com/tYS8DwDaXK — CultureMillennials (@CultMillennials) December 2, 2022

Среди нынешних франшиз наиболее вероятным вариантом на продажу будет Финикс, чей владелец Роберт Сарвер был вынужден начать процесс продажи клуба из-за личных проблем.

Ситуация с Сарвером может стать потенциальным препятствием для Мейвезера, так как в прошлом у него были проблемы, связанные с домашним насилием. Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в домашнем насилии в 2002 году.

В декабре 2011 года Мейвезер признал себя виновным в нанесении побоев и не оспаривал два обвинения в домогательствах, вытекающих из ссоры Он был приговорен к 90 дням тюремного заключения, но через два месяца был освобожден за хорошее поведение.

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Ранее сообщалось, что НБА раздумывает об увеличении количества команд в лиге, а Лас-Вегас и Сиэтл являются основными вариантами для этого. Однако это произойдет не в ближайшие несколько лет, поскольку НБА хочет обсудить новые соглашения о правах на ТВ/СМИ и коллективный договор.