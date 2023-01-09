НБА: Бруклин минимально обыграл Майами, Филадельфия одолела Детройт
В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.
Детройт – Филадельфия 111:123 (27:35, 27:36, 28:29, 29:23)
Детройт: Хэйс (26 + 6 передач + 5 потерь), Стюарт (20 + 13 подборов), Богданович (20), Айви (10 + 6 передач), Бей (2) – старт; Беркс (12), Диалло (12 + 7 подборов), Ноэл (6), Нокс (3).
Филадельфия: Макси (23), Харден (20 + 11 подборов + 11 передач), Харрелл (20), Харрис (12), Мелтон (0) – старт; Рид (16 + 12 подборов), Ньянг (14), Милтон (8 + 6 передач), Тайбулл (5 + 5 перехватов), Хауз (3), Коркмаз (2).
Торонто – Портленд 117:105 (34:27, 24:26, 31:21, 28:31)
Торонто: Сиакам (27 + 6 передач), Барнс (22 + 9 подборов), Трент (19), Ванвлит (14 + 7 передач), Ануноби (14) – старт; Колоко (8), Ачиува (4), Янг (4), Буше (3), Флинн (2), Эрнангомес (0).
Портленд: Лиллард (34 + 8 передач + 7 потерь), Саймонс (22), Харт (18 + 8 подборов), Грант (14), Нуркич (14 + 18 подборов) – старт; Шарп (3), Уокер (0), Юбэнкс (0), Джонсон (0), Уотфорд (0).
Индиана – Шарлотт 116:111 (15:27, 32:18, 26:34, 43:32)
Индиана: Тернер (29 + 9 подборов + 4 блок-шота), Хилд (21), Нембард (19), Халибертон (16 + 13 передач), Несмит (15) – старт; Смит (7), Бриссетт (5 + 10 подборов), Матурин (4), Дуарте (0), Макконнелл (0).
Шарлотт: Вашингтон (22), Розир (19 + 6 передач + 7 потерь), Пламли (18 + 13 подборов), Макдэниэлс (17), Болл (13 + 8 передач) – старт; Смит (7), Уильямс (7 + 8 подборов), Тор (5), Коди Мартин (3).
Мемфис – Юта 123:118 (23:24, 43:28, 32:38, 25:28)
Мемфис: Бэйн (24 + 9 передач), Джонс (21 + 6 передач), Джарен Джексон (19 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Брукс (15), Тиллман (9 + 9 подборов) – старт; Альдама (12), Уильямс (9), Родди (7), Кончар (5), Чендлер (2).
Юта: Маркканен (21 + 8 подборов), Олиник (19 + 8 подборов + 5 потерь), Кларксон (17), Вандербилт (12 + 8 подборов), Конли (7 + 8 передач) – старт; Бизли (15), Александер-Уокер (11), Кесслер (10 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Гэй (6), Агбаджи (0).
Майами – Бруклин 101:102 (30:31, 34:35, 18:13, 19:23)
Майами: Батлер (26 + 8 подборов), Хирро (24), Адебайо (10 + 8 подборов), Хайсмит (10), Лаури (4) – старт; Струс (10), Оладипо (8 + 6 передач), Робинсон (6 + 9 подборов), Винсент (3).
Бруклин: Ирвинг (29 + 6 передач), Дюрэнт (17), Клэкстон (13 + 11 подборов), О'Нил (8 + 6 передач), Симмонс (4 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Сет Карри (14), Уоррен (10), Харрис (4), Ватанабе (3).
Хьюстон – Миннесота 96:104 (33:24, 29:34, 19:19, 15:27)
Хьюстон: Портер (25 + 5 потерь), Шенгюн (18 + 8 подборов + 5 потерь), Гордон (11), Грин (9), Смит (9) – старт; Мартин (12), Мэтьюз (3), Тэйт (3), Исон (3), Гаруба (3).
Миннесота: Расселл (22 + 6 передач), Эдвардс (21), Гобер (18 + 11 подборов), Макдэниэлс (12 + 9 подборов), Андерсон (6 + 6 передач) – старт; Принс (14), Рид (6), Науэлл (3), Риверс (2).
Оклахома-Сити – Даллас 120:109 (33:34, 36:21, 27:28, 24:26)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33), Дорт (18), Уильямс (14 + 9 подборов), Гидди (10), Уильямс (10) – старт; Уотерс (8), Уиггинс (6), Мэнн (6), Оморуйи (6), Джо (5), Мускала (4).
Даллас: Вуд (27 + 16 подборов), Динуидди (21 + 8 передач), Хардуэй (19), Буллок (9), Пауэлл (6) – старт; Бертанс (9), Харди (9), Ниликина (6), Пинсон (3), Макги (0), Райт (0), Лоусон (0).
Финикс – Кливленд 98:112 (26:35, 28:22, 25:23, 19:32)
Финикс: Бриджес (15), Эйтон (14 + 11 подборов + 6 передач), Шэмет (11), Крэйг (5), Шарич (3) – старт; Вашингтон (25), Лэндейл (14), Ли (7), Окоги (4), Уэйнрайт (0).
Кливленд: Гарлэнд (22 + 7 передач), Митчелл (22), Мобли (14 + 8 подборов + 6 передач), Окоро (14), Аллен (13 + 12 подборов) – старт; Леверт (13 + 7 передач), Лав (4), Осман (3), Нето (3), Стивенс (2), Диаките (2).
Клипперс – Атланта 108:112 (26:25, 26:41, 35:19, 21:27)
Клипперс: Ленард (29 + 7 подборов), Зубац (17 + 18 подборов), М-с Моррис (15), Мэнн (14 + 8 подборов), Батюм (6) – старт; Пауэлл (14), Браун (8 + 10 подборов), Уолл (5), Джексон (0).
Атланта: Янг (30 + 8 передач), Хантер (20), Мюррэй (16), Коллинз (13 + 9 подборов), Оконгву (5 + 9 подборов) – старт; Джонсон (13), Гриффин (7), Богданович (4), Камински (4), А. Холидэй (0).