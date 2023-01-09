iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Бруклин минимально обыграл Майами, Филадельфия одолела Детройт

Вашему вниманию результаты матчей сезона НБА за воскресенье, 8 января.
Сегодня, 08:25
Бруклин победил Майами / Getty Images
Бруклин победил Майами / Getty Images

В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.

Детройт – Филадельфия 111:123 (27:35, 27:36, 28:29, 29:23)

Детройт: Хэйс (26 + 6 передач + 5 потерь), Стюарт (20 + 13 подборов), Богданович (20), Айви (10 + 6 передач), Бей (2) – старт; Беркс (12), Диалло (12 + 7 подборов), Ноэл (6), Нокс (3).

Филадельфия: Макси (23), Харден (20 + 11 подборов + 11 передач), Харрелл (20), Харрис (12), Мелтон (0) – старт; Рид (16 + 12 подборов), Ньянг (14), Милтон (8 + 6 передач), Тайбулл (5 + 5 перехватов), Хауз (3), Коркмаз (2).

Торонто – Портленд 117:105 (34:27, 24:26, 31:21, 28:31)

Торонто: Сиакам (27 + 6 передач), Барнс (22 + 9 подборов), Трент (19), Ванвлит (14 + 7 передач), Ануноби (14) – старт; Колоко (8), Ачиува (4), Янг (4), Буше (3), Флинн (2), Эрнангомес (0).

Портленд: Лиллард (34 + 8 передач + 7 потерь), Саймонс (22), Харт (18 + 8 подборов), Грант (14), Нуркич (14 + 18 подборов) – старт; Шарп (3), Уокер (0), Юбэнкс (0), Джонсон (0), Уотфорд (0).

Индиана – Шарлотт 116:111 (15:27, 32:18, 26:34, 43:32)

Индиана: Тернер (29 + 9 подборов + 4 блок-шота), Хилд (21), Нембард (19), Халибертон (16 + 13 передач), Несмит (15) – старт; Смит (7), Бриссетт (5 + 10 подборов), Матурин (4), Дуарте (0), Макконнелл (0).

Шарлотт: Вашингтон (22), Розир (19 + 6 передач + 7 потерь), Пламли (18 + 13 подборов), Макдэниэлс (17), Болл (13 + 8 передач) – старт; Смит (7), Уильямс (7 + 8 подборов), Тор (5), Коди Мартин (3).

Мемфис – Юта 123:118 (23:24, 43:28, 32:38, 25:28)

Мемфис: Бэйн (24 + 9 передач), Джонс (21 + 6 передач), Джарен Джексон (19 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Брукс (15), Тиллман (9 + 9 подборов) – старт; Альдама (12), Уильямс (9), Родди (7), Кончар (5), Чендлер (2).

Юта: Маркканен (21 + 8 подборов), Олиник (19 + 8 подборов + 5 потерь), Кларксон (17), Вандербилт (12 + 8 подборов), Конли (7 + 8 передач) – старт; Бизли (15), Александер-Уокер (11), Кесслер (10 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Гэй (6), Агбаджи (0).

Майами – Бруклин 101:102 (30:31, 34:35, 18:13, 19:23)

Майами: Батлер (26 + 8 подборов), Хирро (24), Адебайо (10 + 8 подборов), Хайсмит (10), Лаури (4) – старт; Струс (10), Оладипо (8 + 6 передач), Робинсон (6 + 9 подборов), Винсент (3).

Бруклин: Ирвинг (29 + 6 передач), Дюрэнт (17), Клэкстон (13 + 11 подборов), О'Нил (8 + 6 передач), Симмонс (4 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Сет Карри (14), Уоррен (10), Харрис (4), Ватанабе (3).

Хьюстон – Миннесота 96:104 (33:24, 29:34, 19:19, 15:27)

Хьюстон: Портер (25 + 5 потерь), Шенгюн (18 + 8 подборов + 5 потерь), Гордон (11), Грин (9), Смит (9) – старт; Мартин (12), Мэтьюз (3), Тэйт (3), Исон (3), Гаруба (3).

Миннесота: Расселл (22 + 6 передач), Эдвардс (21), Гобер (18 + 11 подборов), Макдэниэлс (12 + 9 подборов), Андерсон (6 + 6 передач) – старт; Принс (14), Рид (6), Науэлл (3), Риверс (2).

Оклахома-Сити – Даллас 120:109 (33:34, 36:21, 27:28, 24:26)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33), Дорт (18), Уильямс (14 + 9 подборов), Гидди (10), Уильямс (10) – старт; Уотерс (8), Уиггинс (6), Мэнн (6), Оморуйи (6), Джо (5), Мускала (4).

Даллас: Вуд (27 + 16 подборов), Динуидди (21 + 8 передач), Хардуэй (19), Буллок (9), Пауэлл (6) – старт; Бертанс (9), Харди (9), Ниликина (6), Пинсон (3), Макги (0), Райт (0), Лоусон (0).

Финикс – Кливленд 98:112 (26:35, 28:22, 25:23, 19:32)

Финикс: Бриджес (15), Эйтон (14 + 11 подборов + 6 передач), Шэмет (11), Крэйг (5), Шарич (3) – старт; Вашингтон (25), Лэндейл (14), Ли (7), Окоги (4), Уэйнрайт (0).

Кливленд: Гарлэнд (22 + 7 передач), Митчелл (22), Мобли (14 + 8 подборов + 6 передач), Окоро (14), Аллен (13 + 12 подборов) – старт; Леверт (13 + 7 передач), Лав (4), Осман (3), Нето (3), Стивенс (2), Диаките (2).

Клипперс – Атланта 108:112 (26:25, 26:41, 35:19, 21:27)

Клипперс: Ленард (29 + 7 подборов), Зубац (17 + 18 подборов), М-с Моррис (15), Мэнн (14 + 8 подборов), Батюм (6) – старт; Пауэлл (14), Браун (8 + 10 подборов), Уолл (5), Джексон (0).

Атланта: Янг (30 + 8 передач), Хантер (20), Мюррэй (16), Коллинз (13 + 9 подборов), Оконгву (5 + 9 подборов) – старт; Джонсон (13), Гриффин (7), Богданович (4), Камински (4), А. Холидэй (0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруклин Нетс Майами Хит Филадельфия Сиксерс

Статьи по теме

Игрок Майами побил рекорд НБА по скорострельности трехочковых Игрок Майами побил рекорд НБА по скорострельности трехочковых
Харден думает над тем, чтобы вернуться в Хьюстон, отказавшись от контракта с Филадельфией Харден думает над тем, чтобы вернуться в Хьюстон, отказавшись от контракта с Филадельфией
Харден: Меня обвиняли, что я решил уйти из Бруклина, но потом Дюрант сделал то же самое Харден: Меня обвиняли, что я решил уйти из Бруклина, но потом Дюрант сделал то же самое
Майами поместил всех своих игроков в список травмированных после штрафа от НБА Майами поместил всех своих игроков в список травмированных после штрафа от НБА
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров
Видео "дебютного" гола Роналду за Ан-Наср собрало 17 миллионов просмотров
просмотров

Последние новости

Украина10:38
Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира
НБА10:26
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Адебайо возглавил рейтинг
Теннис10:12
Цуренко успешно стартовала в квалификации Australian Open
10:06
Стало известно, насколько Малиновский подпишет контракт с Марселем
Теннис09:48
Крутых одержал победу в дебютном матче на турнирах Большого шлема
Бокс09:46
Команда Усика получила контракт на бой с Фьюри
Бокс09:25
Чухаджян сделал заявление после разгромного поражения от Энниса
НХЛ08:58
НХЛ: Вашингтон победил Коламбус, Бостон разгромил Анахайм
НБА08:25
НБА: Бруклин минимально обыграл Майами, Филадельфия одолела Детройт
Европа07:30
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 8 января
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK