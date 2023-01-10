НБА: Лейкерс уступили Денверу, Сакраменто Леня обыграл Орландо
В понедельник, 9 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.
Вашингтон – Новый Орлеан 112:132 (37:35, 19:33, 32:32, 24:32)
Вашингтон: Порзингис (23 + 10 подборов), Кузма (19 + 8 подборов + 5 потерь), Кисперт (17), Моррис (13 + 9 передач), Гэффорд (13) – старт; Хатимура (9), Райт (4), Авдия (4), Гудвин (4), Гибсон (4), Гилл (2).
Новый Орлеан: Макколлум (34), Валанчюнас (27 + 12 подборов), Маршалл (18), Мерфи (6), Джонс (5) – старт; Грэм (11 + 6 передач), Альварадо (10), Хэйс (6), Нэнс (6), Дэниэлс (4), Темпл (3), Сиброн (2), Льюис (0).
Бостон – Чикаго 107:99 (28:25, 31:25, 25:23, 23:26)
Бостон: Тейтум (32 + 8 подборов + 7 передач), Браун (19), Уайт (8), Хорфорд (8 + 7 подборов), Р. Уильямс (6 + 7 подборов) – старт; Г. Уильямс (20 + 8 подборов), Брогдон (11 + 7 подборов), Хаузер (3), Корнет (0), Притчард (0).
Чикаго: Лавин (27 + 7 подборов + 6 передач), Вучевич (21 + 13 подборов), Дерозан (13), Уильямс (10), Досунму (6) – старт; Карузо (6), Драммонд (6 + 9 подборов), Джонс (4), Уайт (4), Драгич (2).
Нью-Йорк – Милуоки 107:111 (22:22, 29:24, 27:27, 29:38)
Нью-Йорк: Брансон (44 + 7 подборов), Рэндл (25 + 16 подборов), Куикли (23), Граймс (4 + 8 подборов), Робинсон (2 + 8 подборов) – старт; Макбрайд (3), Топпин (3), Фурнье (3), Хартенштайн (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (22 + 10 подборов), Б. Лопес (17 + 7 подборов), Холидэй (15 + 9 передач), Аллен (11), Коннотон (11 + 11 подборов) – старт; Инглс (17), Портис (10), Боучэмп (8), Картер (0).
Мемфис – Сан-Антонио 121:113 (35:25, 37:36, 25:31, 24:21)
Мемфис: Джонс (24 + 6 передач), Джарен Джексон (16 + 5 блок-шотов), Бэйн (15), Брукс (15), Адамс (13 + 15 подборов) – старт; Альдама (13), Уильямс (11), Тиллман (9 + 7 подборов), Кончар (3), Чендлер (2).
Сан-Антонио: Джонс (18 + 7 передач), Лэнгфорд (13), Пелтль (13 + 7 подборов), Бэйтс-Диоп (10), Сохан (7) – старт; Ричардсон (16), Брэнэм (12), Макдермотт (9), Коллинз (9), Джонсон (6).
Денвер – Лейкерс 122:109 (29:23, 33:25, 32:31, 28:30)
Денвер: Дж. Мюррэй (34 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Йокич (14 + 11 подборов + 16 передач), Портер (12 + 7 подборов), Гордон (9 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Браун (15 + 7 подборов), Хайлэнд (12), Ннаджи (6), Чанчар (2), Рид (2), Смит (0), Браун (0).
Лейкерс: Брайант (17 + 10 подборов), Шредер (14), Кристи (14), Тоскано-Андерсон (5), Беверли (0) – старт; Уэстбрук (25 + 7 подборов + 7 передач + 7 потерь), Нанн (15), Гэбриэл (9), Суидер (6), Пиппен (4), Джонс (0), Браун (0 + 7 подборов).
Сакраменто – Орландо 136:111 (41:31, 31:21, 35:32, 29:27)
Сакраменто: Барнс (30), Мюррэй (15), Хертер (14), Сабонис (12 + 10 подборов + 8 передач), Фокс (11 + 9 передач) – старт; Монк (14 + 7 подборов + 6 передач), Лайлс (14), Мету (11 + 9 подборов), Митчелл (5), Окпала (5), Деллаведова (3), Дэвис (2), Дозьер (0), Холмс (0).
Орландо: Банкеро (17 + 8 подборов), Фульц (16), Ф. Вагнер (16), Картер (15 + 7 подборов), Харрис (8) – старт; Саггс (14), М. Вагнер (12), Энтони (8 + 7 подборов), Росс (3), Бамба (2), Хьюстан (0).