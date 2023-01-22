НБА: Бостон обыграл Торонто, Сакраменто Леня уступил Филадельфии

В субботу, 21 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.

Торонто – Бостон 104:106 (27:26, 30:24, 28:31, 19:25)

Торонто: Сиакам (29 + 9 подборов + 10 передач + 6 потерь), Трент (22), Ачиува (17 + 11 подборов), Ануноби (12), Барнс (10) – старт; Янг (8), Буше (6), Флинн (0), Эрнангомес (0).

Бостон: Браун (27 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Уайт (8), Хорфорд (5 + 7 подборов), Смарт (2), Р. Уильямс (2) – старт; Г. Уильямс (25), Брогдон (23 + 7 подборов), Притчард (12), Корнет (2), Гриффин (0).

Вашингтон – Орландо 138:118 (37:26, 33:31, 30:34, 38:27)

Вашингтон: Кузма (25 + 10 подборов + 6 передач), Бил (17 + 8 передач), Порзингис (17), Гэффорд (14 + 8 подборов), Моррис (10 + 6 передач) – старт; Хатимура (30), Райт (15 + 8 передач), Кисперт (8), Гибсон (2), Авдия (0), Гилл (0).

Орландо: Фульц (23 + 8 передач), Ф. Вагнер (20), Банкеро (15), Картер (11 + 9 подборов), Г. Харрис (9) – старт; Бол (11 + 4 блок-шота), Бамба (8 + 8 подборов), Росс (8), Энтони (6), М. Вагнер (4), Саггс (3), Скофилд (0).

Кливленд – Милуоки 114:102 (23:26, 27:21, 36:34, 28:21)

Кливленд: Э. Мобли (38 + 9 подборов), Гарлэнд (21 + 10 передач), Леверт (13 + 7 передач), Аллен (12), Окоро (9) – старт; Осман (13), Лав (5 + 7 подборов), Рубио (3), Уэйд (0), Стивенс (0).

Милуоки: Холидэй (28 + 10 передач + 6 потерь), Портис (23 + 11 подборов), Коннотон (15 + 7 подборов), Б. Лопес (10 + 4 блок-шота), Аллен (8) – старт; Инглс (8), Хилл (5), Нвора (3), Картер (2), Грин (0).

Атланта – Шарлотт 118:122 (31:25, 34:24, 28:36, 25:37)

Атланта: Мюррэй (26), Янг (25 + 12 передач + 6 потерь), Хантер (25), Капела (12 + 9 подборов), Коллинз (11) – старт; Гриффин (13), А. Холидэй (3), Оконгву (3 + 7 подборов), Джонсон (0).

Шарлотт: Розир (34), Пламли (25 + 11 подборов), Вашингтон (23 + 6 передач), Хэйворд (9), Макдэниэлс (7) – старт; Смит (8 + 7 передач), Уильямс (8), Макгауэнс (7), Тор (1).

Миннесота – Хьюстон 113:104 (26:26, 24:26, 37:32, 26:20)

Миннесота: Эдвардс (44 + 5 потерь), Расселл (23 + 8 передач), Рид (5), Макдэниэлс (5), Андерсон (0 + 7 подборов) – старт; Найт (19), Принс (7), Науэлл (6), Риверс (4), Гарза (0).

Хьюстон: Шенгюн (19 + 16 подборов + 7 передач), Гордон (16), Мартин (15 + 9 подборов), Исон (14 + 9 подборов), Грин (10 + 6 потерь) – старт; Кристофер (10), Мэтьюз (9), Тэйт (8), Вашингтон (3), Гаруба (0 + 7 подборов).

Финикс – Индиана 112:107 (29:27, 30:30, 28:26, 25:24)

Финикс: Бриджес (22), Д. Ли (16), Бийомбо (12 + 16 подборов), Шарич (1), Крэйг (0) – старт; Окоги (24 + 10 подборов + 4 блок-шота), С. Ли (12), Лэндейл (10 + 10 подборов), Вашингтон (9), Уэйнрайт (6).

Индиана: Хилд (22 + 8 подборов), Макконнелл (18 + 10 подборов + 12 передач), Тернер (16 + 12 подборов + 4 блок-шота), Несмит (6), Нембард (4) – старт; Матурин (23), Смит (11), Бриссетт (5), Дуарте (2).

Сакраменто – Филадельфия 127:129 (35:27, 39:37, 22:38, 31:27)

Сакраменто: Фокс (31 + 9 передач), Барнс (27), Хертер (20), Сабонис (16 + 9 подборов + 10 передач), Мюррэй (13) – старт; Монк (9), Холмс (4), Митчелл (3), Лайлс (2), Мету (2), Лень (0), Окпала (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке три секунды.

Филадельфия: Макси (32 + 6 передач), Харрелл (17 + 7 подборов), Харрис (17 + 6 передач + 5 потерь), Мелтон (14 + 7 подборов), Такер (0) – старт; Ньянг (17), Милтон (15 + 7 передач), Рид (9 + 7 подборов), Хауз (6), Тайбулл (2).