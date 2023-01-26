НБА: Сакраменто Леня проиграл Торонто, Лейкерс обыграли Сан-Антонио
В среду, 25 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.
Орландо – Индиана 126:120 (46:29, 27:39, 29:23, 24:29)
Орландо: Банкеро (23), Г. Харрис (22), Картер (18 + 10 подборов + 5 потерь), Фульц (13 + 8 передач), Ф. Вагнер (13 + 7 передач) – старт; Бол (9 + 8 подборов), Саггс (8), Энтони (8), Айзек (5), Бамба (4), М. Вагнер (3).
Индиана: Тернер (22 + 13 подборов), Хилд (21), Макконнелл (17 + 8 передач), Дуарте (16 + 6 перехватов), Несмит (0) – старт; Матурин (26), Тэйлор (7), Джексон (6), Бриссетт (5), Куин (0).
Филадельфия – Бруклин 137:133 (41:41, 34:24, 32:33, 30:35)
Филадельфия: Эмбиид (26 + 10 подборов), Харден (23 + 7 передач + 6 потерь), Мелтон (19), Харрис (18), Такер (6) – старт; Макси (27), Тайбулл (10), Харрелл (4), Милтон (4), Ньянг (0).
Бруклин: Ирвинг (30 + 10 передач), Клэкстон (25 + 11 подборов), Симмонс (12), Харрис (8), О'Нил (8 + 5 потерь) – старт; Сет Карри (32), Ватанабе (11), Самнер (3), М-ф Моррис (2), Уоррен (2).
Оклахома-Сити – Атланта 132:137 (43:39, 34:38, 27:32, 28:28)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (36 + 7 передач), Джейлен Уильямс (24), Гидди (16 + 8 подборов + 6 передач), Дорт (12), К. Уильямс (9 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Уиггинс (9), Джо (9), Мускала (6), Дженг (5), Бэйзли (4), Мэнн (2).
Атланта: Янг (33 + 11 передач + 5 потерь), Мюррэй (21), Богданович (20), Коллинз (19 + 10 подборов), Капела (18 + 10 подборов) – старт; Гриффин (9), Оконгву (8), Джонсон (6 + 8 подборов), А. Холидэй (3).
Новый Орлеан – Миннесота 102:111 (34:26, 18:20, 21:39, 29:26)
Новый Орлеан: Макколлум (25 + 8 передач), Валанчюнас (15 + 12 подборов), Ингрэм (13), Мерфи (6), Джонс (4) – старт; Грэм (12), Эрнангомес (8), Нэнс (7), Альварадо (7), Маршалл (5).
Миннесота: Эдвардс (37), Расселл (19), Гобер (17 + 12 подборов), Андерсон (10 + 7 передач), Макдэниэлс (10) – старт; Рид (6 + 7 подборов), Науэлл (5), Райан (3), Найт (2), Риверс (2).
Милуоки – Денвер 107:99 (26:27, 32:26, 23:20, 26:26)
Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 14 подборов + 9 потерь), Холидэй (20 + 5 потерь), Коннотон (19 + 12 подборов), Аллен (7), Б. Лопес (5 + 4 блок-шота) – старт; Миддлтон (10), Инглс (5), Нвора (5), Мэттьюз (3), Картер (0).
Денвер: Гордон (26 + 14 подборов), Б. Браун (12 + 8 подборов + 6 потерь), Чанчар (9), К. Браун (8), Ннаджи (6) – старт; Хайлэнд (15), Грин (11), Смит (10), Джордан (2), Рид (0 + 7 подборов).
Хьюстон – Вашингтон 103:108 (30:25, 28:18, 23:28, 22:37)
Хьюстон: Шенгюн (21 + 11 подборов + 10 передач), Грин (19 + 7 передач), Мартин (16 + 13 подборов), Гордон (9), Смит (6 + 7 подборов) – старт; Тэйт (10 + 8 подборов), Мэтьюз (6), Кристофер (6), Фернанду (5 + 4 блок-шота), Исон (5).
Вашингтон: Кузма (33 + 9 подборов), Бил (17), Гэффорд (9 + 8 подборов + 4 блок-шота), Кисперт (7), Райт (5) – старт; Нанн (12), Авдия (10 + 10 подборов), Бартон (8), Гудвин (5), Гибсон (2), Кэри (0).
Сакраменто – Торонто 95:113 (23:24, 27:34, 17:26, 28:29)
Сакраменто: Хертер (21), Фокс (16 + 8 передач), Мюррэй (16), Барнс (10), Сабонис (9 + 8 подборов + 9 потерь) – старт; Монк (7), Лайлс (6), Митчелл (4), Холмс (4), Мету (2).
Торонто: Сиакам (26 + 11 подборов + 7 передач), Ванвлит (17), Трент (16), Ануноби (11), Барнс (7 + 10 передач) – старт; Ачиува (19), Буше (16), Эрнангомес (1).
Портленд – Юта 134:124 (19:31, 47:33, 36:27, 32:33)
Портленд: Лиллард (60 + 7 подборов + 8 передач), Грант (19), Саймонс (16 + 9 передач), Нуркич (10), Харт (0) – старт; Юбэнкс (8 + 10 подборов), Литтл (8), Пэйтон II (6), Шарп (5), Уотфорд (2).
Юта: Маркканен (24), Кларксон (18), Бизли (10), Конли (8 + 10 передач), Кесслер (6) – старт; Секстон (19), Вандербилт (12), Хортон-Такер (12), Гэй (11), Азубуйке (4), Больмаро (0), Александер-Уокер (0), Агбаджи (0), Фонтеккьо (0).
Лейкерс – Сан-Антонио 113:104 (25:30, 28:24, 28:28, 32:22)
Лейкерс: Джеймс (20 + 9 подборов + 11 передач + 6 потерь), Беверли (18), Шредер (9 + 8 подборов), Брайант (8), Браун (6 + 7 подборов) – старт; Дэвис (21 + 12 подборов + 4 блок-шота), Уэстбрук (14), Хатимура (12), Кристи (5), Джонс (0), Гэбриэл (0), Тоскано-Андерсон (0).
Сан-Антонио: К. Джонсон (25), Сохан (14 + 7 подборов), Бэйтс-Диоп (11 + 7 подборов), Джонс (6 + 6 передач), Пелтль (5 + 8 подборов) – старт; Коллинз (16 + 7 подборов), Брэнэм (11), Макдермотт (9), Ричардсон (7 + 7 подборов), Дженг (0), С. Джонсон (0).
Голден Стэйт – Мемфис 122:120 (24:22, 29:32, 37:42, 32:24)
Голден Стэйт: Карри (34), Томпсон (24), Пул (21 + 7 передач), Куминга (13), Др. Грин (8 + 13 подборов + 7 передач + 5 потерь) – старт; Дивинченцо (8), Дж. Грин (5), Лэмб (5), Луни (4 + 8 подборов).
Мемфис: Морэнт (29 + 13 передач + 5 потерь), Бэйн (20), Кларк (19 + 8 подборов), Джарен Джексон (17), Брукс (10) – старт; Альдама (13), Джонс (7), Тиллман (3), З. Уильямс (2), Родди (0).