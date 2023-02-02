НБА: Бостон разгромил Бруклин, Сакраменто Леня одержал победу над Сан-Антонио

В среду, 1 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.

Филадельфия – Орландо 105:94 (37:23, 19:30, 26:25, 23:16)

Филадельфия: Эмбиид (28 + 11 подборов), Харден (26 + 9 подборов + 10 передач + 7 потерь), Харрис (16), Мелтон (3), Такер (3) – старт; Макси (10), Милтон (8), Ньянг (7), Тайбулл (2), Харрелл (2), Рид (0).

Орландо: Фульц (18), Банкеро (13 + 9 подборов), Ф. Вагнер (13 + 6 потерь), Г. Харрис (11), Картер (9 + 13 подборов) – старт; Саггс (11 + 5 перехватов), Энтони (11), М. Вагнер (6), Бол (2).

Мемфис – Портленд 112:122 (32:26, 25:26, 33:32, 22:38)

Мемфис: Морэнт (32 + 9 подборов + 12 передач + 5 потерь), Джарен Джексон (18 + 7 подборов + 6 блок-шотов), Бэйн (17), Брукс (9), Тиллман (4 + 10 подборов) – старт; Альдама (10), Кларк (8 + 7 подборов), Джонс (6), З. Уильямс (5), Грин (3).

Портленд: Лиллард (42 + 8 подборов + 10 передач), Саймонс (26), Грант (18), Харт (0), Нуркич (0) – старт; Юбэнкс (11 + 11 подборов), Шарп (9), Пэйтон II (7), Уотфорд (5), Уокер (2), Литтл (2).

Бостон – Бруклин 139:96 (46:16, 33:29, 31:27, 29:24)

Бостон: Тейтум (31 + 9 подборов), Браун (26), Р. Уильямс (16 + 9 подборов), Уайт (14 + 10 подборов), Хорфорд (9) – старт; Корнет (12), Брогдон (10), Хаузер (8), Г. Уильямс (6), Притчард (5), Джексон (2), Гриффин (0).

Бруклин: Ирвинг (20), Харрис (12), Клэкстон (9), Сет Карри (7), О'Нил (7) – старт; Томас (19), Шарп (9 + 7 подборов), Ватанабе (6), Миллс (4), Самнер (3), М-ф Моррис (0).

Миннесота – Голден Стэйт 119:114 OT (32:34, 30:37, 20:22, 28:17, 9:4)

Миннесота: Расселл (29), Эдвардс (27 + 6 потерь), Рид (24 + 13 подборов), Макдэниэлс (9 + 7 подборов), Андерсон (9 + 12 подборов) – старт; Риверс (10), Науэлл (6), Принс (5), Гарза (0).

Голден Стэйт: Карри (29 + 10 подборов), Пул (18 + 7 подборов), Уиггинс (16 + 7 подборов), Томпсон (14), Др. Грин (10 + 12 подборов + 5 потерь) – старт; Куминга (10), Луни (10 + 9 подборов), Дивинченцо (7), Лэмб (0).

Хьюстон – Оклахома-Сити 112:106 (34:25, 33:33, 17:28, 28:20)

Хьюстон: Гордон (25), Мартин (18 + 7 подборов), Шенгюн (10 + 12 подборов), Смит (9 + 7 подборов), Никс (8 + 7 подборов) – старт; Исон (20 + 13 подборов), Кристофер (11), Фернанду (4 + 4 блок-шота), Тэйт (4), Мэтьюз (3).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24 + 8 подборов), Гидди (20 + 8 подборов + 8 передач), Джейлен Уильямс (8), Джейлин Уильямс (7), Джо (3) – старт; Мэнн (18), К. Уильямс (13), Мускала (6), Бэйзли (3 + 9 подборов), Уиггинс (2), Дженг (2).

Сан-Антонио – Сакраменто 109:119 (31:30, 23:31, 30:28, 25:30)

Сан-Антонио: К. Джонсон (18 + 8 подборов), Пелтль (18 + 12 подборов + 5 потерь), Бэйтс-Диоп (4), Джонс (0), Сохан (0) – старт; Брэнэм (22), Ричардсон (19 + 8 подборов), Коллинз (14), Роби (5), Макдермотт (5), С. Джонсон (4), Уэсли (0).

Сакраменто: Сабонис (34 + 11 подборов), Фокс (31 + 10 передач), Барнс (14), Хертер (5), Мюррэй (2 + 7 подборов) – старт; Монк (22), Лайлс (5), Мету (4), Дэвис (2), Митчелл (0).

Юта – Торонто 131:128 (31:25, 34:35, 31:32, 35:36)

Юта: Маркканен (28 + 13 подборов), Кларксон (23), Конли (19 + 8 передач), Кесслер (17 + 14 подборов + 7 блок-шотов), Олиник (2) – старт; Бизли (14), Секстон (12), Вандербилт (6), Агбаджи (6), Гэй (4).

Торонто: Ванвлит (34 + 12 подборов + 10 передач), Сиакам (21 + 10 подборов), Трент (20), Барнс (18 + 14 подборов), Ачиува (13) – старт; Буше (16), Колоко (2), Флинн (2), Янг (2), Бэнтон (0).

Финикс – Атланта 100:132 (23:26, 24:40, 20:36, 33:30)

Финикс: Бриджес (23 + 7 передач), Эйтон (20 + 9 подборов), Крэйг (7 + 8 подборов), К. Джонсон (6), Пол (3) – старт; Шарич (11), Д. Ли (10), Лэндейл (6), С. Ли (6), Уэйнрайт (4), Бийомбо (2), Окоги (2).

Атланта: Мюррэй (21 + 8 передач), Янг (20 + 12 передач), Хантер (15), Коллинз (9), Капела (9 + 10 подборов) – старт; Богданович (18), Оконгву (17), Джонсон (6 + 11 подборов), А. Холидэй (5), Дж. Холидэй (5), Гриффин (5), Камински (2), Крейчи (0), Форрест (0).