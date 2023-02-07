НБА: Бостон одолел Детройт, Сакраменто Леня победил Хьюстон

В понедельник, 6 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.

Вашингтон – Кливленд 91:114 (25:37, 21:29, 26:30, 19:18)

Вашингтон: Порзингис (18 + 7 подборов), Авдия (12), Гэффорд (11 + 8 подборов), Моррис (10 + 7 передач), Кисперт (2) – старт; Бартон (15), Нанн (8), Гибсон (6), Гилл (6), Дэвис (2), Гудвин (1), Райт (0).

Кливленд: Гарлэнд (23), Аллен (23 + 8 подборов), Митчелл (21), Э. Мобли (16), Окоро (12) – старт; Леверт (10 + 8 подборов), Осман (3), Стивенс (2), Нето (2), Р. Лопес (2), Уэйд (0), Диаките (0).

Детройт – Бостон 99:111 (25:26, 28:34, 19:30, 27:21)

Детройт: Богданович (21), Айви (14), Стюарт (10 + 12 подборов), Дюрен (7 + 14 подборов), Беркс (5) – старт; Хэйс (17 + 9 передач), Бей (14), Диалло (6), Ливерс (5).

Бостон: Тейтум (34 + 11 подборов + 6 передач), Уайт (23 + 7 подборов + 7 передач), Хаузер (15), Р. Уильямс (15 + 15 подборов), Хорфорд (3) – старт; Брогдон (16), Притчард (3), Г. Уильямс (2), Гриффин (0).

Бруклин – Клипперс 116:124 (27:29, 26:26, 35:36, 28:33)

Бруклин: Томас (47), Самнер (23), О'Нил (15), Клэкстон (15 + 16 подборов), Харрис (6) – старт; Уоррен (8), Смит (2), Шарп (0), Эдвардс (0), Миллс (0), Ватанабе (0).

Клипперс: Джордж (29), Ленард (24 + 6 передач), Зубац (19 + 12 подборов), Мэнн (12 + 9 подборов), М-с Моррис (2) – старт; Пауэлл (14), Джексон (12), Батюм (9 + 11 подборов), Кеннард (3).

Чикаго – Сан-Антонио 128:104 (39:28, 23:31, 28:26, 38:19)

Чикаго: Вучевич (22 + 12 подборов), Лавин (20), Дерозан (19), Уильямс (11), Досунму (10) – старт; Драммонд (21 + 15 подборов), Уайт (12), Д. Джонс (5), Драгич (4), Терри (2), Брэдли (2).

Сан-Антонио: К. Джонсон (21), Брэнэм (15), Пелтль (14 + 9 подборов), Ричардсон (11), Бэйтс-Диоп (9) – старт; Роби (8), Коллинз (8), Макдермотт (6), Уэсли (5), Барлоу (4), С. Джонсон (3).

Хьюстон – Сакраменто 120:140 (24:31, 24:34, 40:34, 32:41)

Хьюстон: Грин (27), Мартин (18 + 8 подборов), Гордон (16 + 8 передач), Шенгюн (15 + 7 подборов + 7 передач), Смит (13) – старт; Тэйт (9), Фернанду (6), Кристофер (5), Исон (4), Гаруба (3), Дэйс (2), Вашингтон (2).

Сакраменто: Мюррэй (30), Сабонис (17 + 7 подборов + 10 передач), Фокс (16 + 8 передач), Хертер (16), Барнс (9) – старт; Монк (20), Лайлс (14), Эллис (6), Митчелл (5), Мету (4), Дэвис (3), Лень (0), Бертон (0), Деллаведова (0).

Украинский центровой Сакраменто Алексей Лень принял участие в матче и за 2:27 игрового времени сделал одну результативную передачу.

Юта – Даллас 111:124 (37:25, 25:35, 23:29, 26:35)

Юта: Кларксон (26), Маркканен (19 + 7 подборов), Кесслер (13 + 9 подборов), Олиник (11), Конли (10 + 11 передач) – старт; Секстон (10), Гэй (10), Бизли (9 + 7 подборов), Агбаджи (3), Азубуйке (0).

Даллас: Грин (29), Хардуэй (17), Буллок (13), Пауэлл (12 + 16 подборов), Райт (10) – старт; Харди (29), Вуд (6 + 9 подборов), Пинсон (3), Лоусон (3), Силва (2), Макги (0), Ниликина (0).

Голден Стэйт – Оклахома-Сити 141:114 (31:37, 29:16, 44:26, 37:35)

Голден Стэйт: Томпсон (42), Пул (21 + 12 передач), Уиггинс (18), Куминга (7), Др. Грин (7 + 10 подборов) – старт; Дивинченцо (14 + 7 передач), Дж. Грин (12), Уайзмен (6), Джером (6), Луни (4 + 11 подборов), Муди (4).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (20), Уиггинс (19), Гидди (15 + 7 подборов + 8 передач), Джейлен Уильямс (8), Джейлин Уильямс (5) – старт; Мэнн (18), К. Уильямс (9), Уотерс (8), Джо (6), Бэйзли (3), Оморуйи (3), Мускала (0).

Портленд – Милуоки 108:127 (22:30, 26:28, 23:37, 37:32)

Портленд: Лиллард (28), Саймонс (21), Харт (14 + 8 подборов), Грант (13), Юбэнкс (10) – старт; Литтл (8), Уокер (6), Уотфорд (6), Пэйтон II (2), Браун (0), Батлер (0), Шарп (0).

Милуоки: Б. Лопес (27 + 9 подборов), Я. Адетокумбо (24 + 13 подборов + 8 передач + 6 потерь), Холидэй (20 + 8 передач), Коннотон (11), Аллен (3) – старт; Миддлтон (13), Картер (11), Мэттьюз (6), Инглс (5), Боучэмп (5), Мамукелашвили (2), Т. Адетокумбо (0).