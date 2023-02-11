Джерси Коби Брайанта с автографом с сезона-2007/08 была продана за почти 6 миллионов долларов

Джерси с автографом Коби Брайанта, которую он носил в сезоне-2007/08, когда он выиграл свою единственную награду MVP, была продана на аукционе Sotheby's за 5 849 700 долларов, сообщает ESPN.

Это стало рекордом для любого проданного предмета, связанного с "Черной Мамбой" К тому же это вторая самая дорогая баскетбольная форма, когда-либо проданная, уступая джерси Майкла Джордана.

"Эта майка является культовой в том виде, что мы редко видим в спортивных артефактах", — сказал в своем заявлении Брам Вахтер, глава Sotheby's по уличной одежде и современным предметам коллекционирования.

"Изображение Коби в этой конкретной майке во время плей-офф НБА проникло в популярную культуру, перепечатано на фресках, книгах, газетах и стало символом его яростной решимости и страсти, которые нашли отклик у зрителей по всему миру".

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Коби Брайант был одет в эту джерси, когда 7 мая 2008 года он получал награду самого ценного игрока регулярного сезона. Она также была на нем во время 25 матчей регулярки той кампании, включая шесть игр плей-офф, в том числе финал Западной конференции.