Джерси ЛеБрона с седьмой игры Финала-2013 была продана за 3,7 миллиона
Джерси, которую ЛеБрон Джеймс носил в первой половине седьмой игры финала НБА 2013 года, была продана на аукционе за 3,7 миллиона долларов, сообщает ESPN.
Она стала третьей самой дорогой игровой формой, когда-либо проданной на аукционе Sotheby's.
Эта майка уступает лишь майке Майкла Джордана с "Последнего танца" финала НБА-1998 (10,91 миллиона) и футболке Диего Марадоны с полуфинала чемпионата мира-1986, в которой он забил с помощью "Руки Бога" (9,28 миллиона долларов).
В тот вечер Финала против Сан-Антонио Джеймс набрал 37 очков, 12 подборов и 4 передачи, завоевав свой второй титул в карьере.
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Предыдущий рекорд по проданной джерси ЛеБрона был установлен в 2020 году, когда за 630 тысяч была продана его джерси с Матча всех звезд-2020.
Напомним, что ЛеБрон Джеймс в шестой раз подряд станет капитаном команды на предстоящем МВЗ-2023 - ему в третий раз будет противостоять команда Янниса Адетокумбо.