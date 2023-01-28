iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Джерси ЛеБрона с седьмой игры Финала-2013 была продана за 3,7 миллиона

Майка, в которой Джеймс выиграл свой второй титул, стала третьей самой дорогой в истории аукциона.
Сегодня, 16:56
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Джерси, которую ЛеБрон Джеймс носил в первой половине седьмой игры финала НБА 2013 года, была продана на аукционе за 3,7 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Она стала третьей самой дорогой игровой формой, когда-либо проданной на аукционе Sotheby's.

Эта майка уступает лишь майке Майкла Джордана с "Последнего танца" финала НБА-1998 (10,91 миллиона) и футболке Диего Марадоны с полуфинала чемпионата мира-1986, в которой он забил с помощью "Руки Бога" (9,28 миллиона долларов).

В тот вечер Финала против Сан-Антонио Джеймс набрал 37 очков, 12 подборов и 4 передачи, завоевав свой второй титул в карьере.

Читай также: Удар от ОРВИ: Черкасским Мавпам засчитают техническое поражение за неявку на матч

Предыдущий рекорд по проданной джерси ЛеБрона был установлен в 2020 году, когда за 630 тысяч была продана его джерси с Матча всех звезд-2020.

Напомним, что ЛеБрон Джеймс в шестой раз подряд станет капитаном команды на предстоящем МВЗ-2023 - ему в третий раз будет противостоять команда Янниса Адетокумбо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Сан-Антонио Сперс Майами Хит

Статьи по теме

Матч всех звезд НБА 2023: ЛеБрон и Яннис будут капитанами команд, Эмбиид не попал в старт Матч всех звезд НБА 2023: ЛеБрон и Яннис будут капитанами команд, Эмбиид не попал в старт
ЛеБрон Джеймс - первый игрок в истории НБА, набравший 40+ очков против всех клубов лиги ЛеБрон Джеймс - первый игрок в истории НБА, набравший 40+ очков против всех клубов лиги
Лейкерс и Сан-Антонио ведут переговоры по обмену Уэстбрука Лейкерс и Сан-Антонио ведут переговоры по обмену Уэстбрука
Карри - лидер НБА по проданным джерси Карри - лидер НБА по проданным джерси
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Циципас и Джокович сыграют в финале
просмотров

Последние новости

Европа18:45
Живая легенда: Буффон празднует свой 45-й день рождения
Европа18:36
Середняк Бундеслиги может усилиться многократным обладателем ЛЧ
Европа18:20
Лидс согласовал аренду хавбека Ювентуса
Европа18:07
Легенда Брюгге: Яремчук все еще остается проблемой для команды
Украина17:48
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина17:35
Трансферы УПЛ: Рух подписал одного бразильца, Львов расстался другим
НБА16:56
Джерси ЛеБрона с седьмой игры Финала-2013 была продана за 3,7 миллиона
Европа16:30
Цыганков начнет матч против Барселоны со скамейки запасных
Украина16:03
Нещерет подписал новый контракт с Динамо
Биатлон15:49
Цымбал сохранил позицию в гонке преследования чемпионата Европы, Соерум завоевал победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK