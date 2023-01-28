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Баскетбол

Удар от ОРВИ: Черкасским Мавпам засчитают техническое поражение за неявку на матч

Команда не смогла прибыть на поединок чемпионата, при этом поздно подав необходимые для его переноса документы.
Сегодня, 12:51
Черкасские Мавпы / ФБУ
Черкасские Мавпы / ФБУ

Черкасские Мавпы не прибыли в Луцк в "пузырь" на матч Суперлиги против Прикарпатья-Говерлы. Команда сообщила, что в ростере эпидемия ОРВИ и попросила о переносе своих игр.

Однако ЧМ отправили документы о том, что в составе сразу семь игроков подхватили ОРВИ слишком поздно - за 21 час до начала поединка.

В соответствии с положением пункта 11.3 действующих правил проведения чемпионата Украины, если у команды не будет 10 здоровых игроков на матч по причине болезни, она должна подать запрос о переносе не менее, чем за два дня до начала тура, предоставив необходимые документы.

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В случае, если клуб не сможет своевременно предоставить подтверждающие болезнь документы, команде за каждую игру тура будет засчитано поражение "Лишением права" и ноль очков в турнирной таблице".

В связи с этим будет поставлен вопрос о присуждении Черкасским Мавпам технического поражения "Лишением права", сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Две следующие игры с участием Черкасских Мавп против Политехники-Галичины и БИПИ будут перенесены. О датах перенесенных игр будет сообщено позже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Черкасские Мавпы ФБУ

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