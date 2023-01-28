Чикаго может обменять своего лучшего защитника на два драфт-пика первого раунда

Игрок может продолжить карьеру в Никс или Голден Стэйт.

Защитник Чикаго Алекс Карузо попал в сферу интересов нескольких команд, которые проверяют у Буллз его статус на торговом рынке, сообщает Yahoo! Sports.

В качестве потенциальных пунктов назначения "Лысой мамбы" называют Нью-Йорк и Голден Стэйт.

Карузо является с запасом лучшим защитником Чикаго и одним из лучших в НБА.

28-летний баскетболист на данный момент занимает второе место в лиге по системе защиты плюс/минус, имея рейтинг 3.4, уступая лишь Николе Йокичу из Денвераа. В этом сезоне он также занимает 18-е место в оборонительном рейтинге (110).

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Сообщается, что за счет всех своих качеств, обмен Карузо может принести команде два драфт-пика первого раунда. Стоит отметить, что до дедлайна обменов осталось меньше двух недель (9 февраля).