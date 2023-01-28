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Баскетбол

Холмгрен, до сих пор не дебютировавший в НБА, получил четыре голоса в голосовании на МВЗ-2023

Вероятно, игроки Оклахомы подобным образом поддержали одноклубника, пропускающего сезон из-за травмы.
Сегодня, 09:36
Чет Холмгрен / Getty Images
Чет Холмгрен / Getty Images

В ночь на пятницу, 27 января, завершилось голосование на Матч всех звезд-2023, в котором фанаты определили игроков стартовых составов команд.

Через неделю, 3 февраля, определятся те, кто попадут в резерв. А пока подводятся итоги прошедшего голосования.

Так, по информации журналиста The Associated Press Тима Рейнольдса, второй пик драфта 2022 года Чет Холмгрен получил четыре голоса от игроков НБА, которые решили, что бигмен Оклахомы, который пропустит весь сезон из-за травмы, заслуживает попасть в стартовый состав МВЗ.

Сам Холмгрен в Twitter поблагодарил своих "фанатов" за проявленное доверие.

"Люблю своих поклонников", - написал Чет.

Можно лишь догадываться, кто именно отдал свой голос за игрока, который не сыграл в НБА ни единого матча.

Напомним, что Чет Холмгрен получил травму лисфранкова сустава во время предсезонной игры, которая не позволит ему дебютировать в сезоне-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: матч всех звезд Оклахома-Сити Тандер Чет Холмгрен

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