Холмгрен, до сих пор не дебютировавший в НБА, получил четыре голоса в голосовании на МВЗ-2023

В ночь на пятницу, 27 января, завершилось голосование на Матч всех звезд-2023, в котором фанаты определили игроков стартовых составов команд.

Через неделю, 3 февраля, определятся те, кто попадут в резерв. А пока подводятся итоги прошедшего голосования.

Так, по информации журналиста The Associated Press Тима Рейнольдса, второй пик драфта 2022 года Чет Холмгрен получил четыре голоса от игроков НБА, которые решили, что бигмен Оклахомы, который пропустит весь сезон из-за травмы, заслуживает попасть в стартовый состав МВЗ.

Сам Холмгрен в Twitter поблагодарил своих "фанатов" за проявленное доверие.

"Люблю своих поклонников", - написал Чет.

Love my supporters https://t.co/Jlm97o8ypB — chet holmgren (@ChetHolmgren) January 27, 2023

Можно лишь догадываться, кто именно отдал свой голос за игрока, который не сыграл в НБА ни единого матча.

Напомним, что Чет Холмгрен получил травму лисфранкова сустава во время предсезонной игры, которая не позволит ему дебютировать в сезоне-2022/23.