ЛеБрон и Дюрант лидируют в голосовании на Матч всех звезд-2023

Если голосование так и закончится, фанаты увидят матч команд этих исполнителей третий год подряд.

Каждый четверг января НБА будет публиковать промежуточные результаты фанатского голосования на предстоящий Матч всех звезд, который состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

На своем официальном сайте лига обнародовала первые итоги выбора фанатов.

На Западе и в лиге в целом лидирует ЛеБрон Джеймс - 38-летний форвард Лейкерс на данный момент получил 3 168 694 голосов болельщиков.

На Востоке в напряженной борьбе за лидерство пока что побеждает Кевин Дюрант, который незначительно опережает Янниса Адетокумбо: 3 118 545 против 2 998 327

LeBron James and Kevin Durant lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.



The next fan update is Jan. 12. pic.twitter.com/osVeUGI8H4 — NBA Communications (@NBAPR) January 5, 2023

Читай также: Милуоки и Торонто повторили антирекорд НБА по количеству последовательных промахов

Напомним, что победители голосования в обеих конференциях станут капитанами команд главного матча звездного уик-енда.

Начиная с 2018 года, когда был изменен формат Матча всех звезд, ЛеБрон Джеймс каждый раз становился капитаном команды. В первом случае против него играла команда Стефа Карри, после чего последовательно по два раза были команды сначала Янниса Адетокумбо, а затем Кевина Дюранта.