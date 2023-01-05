iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

ЛеБрон и Дюрант лидируют в голосовании на Матч всех звезд-2023

Если голосование так и закончится, фанаты увидят матч команд этих исполнителей третий год подряд.
Сегодня, 20:40
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Каждый четверг января НБА будет публиковать промежуточные результаты фанатского голосования на предстоящий Матч всех звезд, который состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

На своем официальном сайте лига обнародовала первые итоги выбора фанатов.

На Западе и в лиге в целом лидирует ЛеБрон Джеймс - 38-летний форвард Лейкерс на данный момент получил 3 168 694 голосов болельщиков.

На Востоке в напряженной борьбе за лидерство пока что побеждает Кевин Дюрант, который незначительно опережает Янниса Адетокумбо: 3 118 545 против 2 998 327

Читай также: Милуоки и Торонто повторили антирекорд НБА по количеству последовательных промахов

Напомним, что победители голосования в обеих конференциях станут капитанами команд главного матча звездного уик-енда.

Начиная с 2018 года, когда был изменен формат Матча всех звезд, ЛеБрон Джеймс каждый раз становился капитаном команды. В первом случае против него играла команда Стефа Карри, после чего последовательно по два раза были команды сначала Янниса Адетокумбо, а затем Кевина Дюранта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс кевин Дюрант матч всех звезд

Статьи по теме

Мбаппе и Хакими получили уникальные подарки от легенды НБА Мбаппе и Хакими получили уникальные подарки от легенды НБА
ЛеБрон отметил свое 38-летие выдающимся выступлением в матче с Атлантой ЛеБрон отметил свое 38-летие выдающимся выступлением в матче с Атлантой
Смирился с реальностью? ЛеБрон удалил пост о нежелании снова пропускать плей-офф Смирился с реальностью? ЛеБрон удалил пост о нежелании снова пропускать плей-офф
ЛеБрон отобрал у Коби Брайанта рождественский рекорд ЛеБрон отобрал у Коби Брайанта рождественский рекорд
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Европа22:46
Лапорта прогнозирует запуск Суперлиги в ближайшие два года
Бокс22:24
"Показал это в бою с Джошуа": Джойс предположил, что Усик может противопоставить Фьюри
Европа22:06
"Он тонет быстрее Титаника": фанаты Саутгемптона хотят увольнения нового тренера
Биатлон21:38
Пидручный приступил к процессу реабилитации после операции на колене
НБА21:32
Стала известна дата потенциального возвращения Карри на паркет
Киберспорт21:10
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: blameF стал 12-м
Украина21:01
Николини: Оцениваем Мудрика даже выше Антони из Манчестер Юнайтед
Бокс20:57
42-летний бывший соперник Ломаченко вернется в ринг
НБА20:40
ЛеБрон и Дюрант лидируют в голосовании на Матч всех звезд-2023
Европа20:20
"Не хочу повторения ситуации": тен Хаг объяснил, зачем Манчестер Юнайтед арендует Батленда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK