MVP, величайший в истории и самый переоцененный: результаты опроса игроков НБА
Что было бы, если сами баскетболисты выбирали того, кто заслушивает получить MVP по итогам регулярки? А кого из своих коллег по цеху они считают самым переоцененным?
The Athletic провел анонимный опрос игроков НБА и опубликовал его результаты.
Так, по их мнению, самым ценным игроком регулярного сезона была звезда Филадельфии Джоэл Эмбиид (50%). Никола Йокич из Денвера набрал 25,5% голосов, а Яннис Адетокумбо - 15,7%.
Бигмен Мемфиса Джарен Джексон-младший был признан лучшим защитником. Однако иного мнения придерживаются те, кто против него играл. Баскетболисты считают, что награду должен был получить Джру Холидей из Милуоки (28,7%). При этом Трипл Джей получил признание лишь 4% опрошенных игроков.
Яннис - абсолютный любимчик игроков, если бы им пришлось с нуля строить команду. Они считают именно Грик Фрика тем, вокруг которого можно построить конкурентный ростер.
А вот Трэй Янг своих коллег не впечатлил. Они считают лидера Атланты самым переоцененным игроком в НБА. Недалеко от него ушли Джулиус Рэндл (Никс) и Паскаль Сиакам (Торонто).
Джру Холидэй забрал вторую награду опроса, став самым недооцененным игроком НБА. Сразу за ним расположились Шай Гилджес-Александер (Оклахома) и Микал Бриджес (Бруклин).
Следующий вопрос всегда вызывает подгорание пятой точки у фанатов баскетбола. По мнению игроков, величайшим в истории баскетбола является Майкл Джордан, опередивший ЛеБрона Джеймса на 25,3%.
Бигмен Индианы Джеймс Джонсон вселяет страх в соперников. 41,1% опрошенных выбрали его в качестве наименее желанного оппонента для драки. Вторым таким игроком стал Стивен Адамс из Мемфиса.
Следующие два вопроса касались лучших и худших фан-баз лиги. Лучшими фанатами НБА оказались поклонники Бостона, заполняющие Ти Ди Гарден. Их противоположностями стали фанаты Шарлотт.
Тренер Сан-Антонио Грегг Попович по-прежнему является самым любимым наставником среди игроков других команд. Этим статусом явно не может похвастаться Том Тибодо, под чьим руководством не хотели бы играть 43,6% опрошенных.
Обладателями самых длинных языков на паркете являются Дрэймонд Грин (Голден Стэйт), Патрик Беверли (Чикаго) и Диллон Брукс (Мемфис).
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.