Джексон, Холидэй и другие: НБА объявила символические пятерки по игре в защите
НБА выбрала лучших игроков, которые проявили себя в игре в обороне.
Национальная баскетбольная ассоциация официально объявила символические пятерки по игре в защите сезона-2022/2023 (All-Defensive teams).
По итогу голосований в первую пятерку вошли:
- Джарен Джексон (Мемфис),
- Брук Лопес (Милуоки),
- Алекс Карузо (Чикаго),
- Эван Мобли (Кливленд),
- Дрю Холидэй (Милуоки).
Во вторую пятерку попали:
- Бэм Адебайо (Майами),
- О Джи Ануноби (Торонто),
- Диллон Брукс (Мемфис),
- Дрэймонд Грин (Голден Стэйт),
- Деррик Уайт (Бостон).
Стоит отметить, что наибольшее количество голосов за включение в первую пятерку получил тяжелый форвард Гризлис Джарен Джексон (96).
Напомним, на ISPORT доступны результаты соревновательного дня НБА.