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Баскетбол

Джексон, Холидэй и другие: НБА объявила символические пятерки по игре в защите

НБА выбрала лучших игроков, которые проявили себя в игре в обороне.
Сегодня, 09:24
Джарен Джексон / Getty Images
Джарен Джексон / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация официально объявила символические пятерки по игре в защите сезона-2022/2023 (All-Defensive teams).

По  итогу голосований в первую пятерку вошли:

  • Джарен Джексон (Мемфис),
  • Брук Лопес (Милуоки),
  • Алекс Карузо (Чикаго),
  • Эван Мобли (Кливленд),
  • Дрю Холидэй (Милуоки).

Во вторую пятерку попали

  • Бэм Адебайо (Майами),
  • О Джи Ануноби (Торонто),
  • Диллон Брукс (Мемфис),
  • Дрэймонд Грин (Голден Стэйт),
  • Деррик Уайт (Бостон).

Стоит отметить, что наибольшее количество голосов за включение в первую пятерку получил тяжелый форвард Гризлис Джарен Джексон (96).

Напомним, на ISPORT доступны результаты соревновательного дня НБА.


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