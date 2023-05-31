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Баскетбол

Стив Керр может заменить Грегга Поповича в Сан-Антонио

При этом Уорриорз подготовились к потенциальному уходу тренера.
Вчера, 23:09
Стив Керр и Грегг Попович / Getty Images
Стив Керр и Грегг Попович / Getty Images

Во вторник, 30 мая, стало известно, что Боб Майерс, генеральный менеджер Голден Стэйт, покинул организацию. Вслед за этим появилась другая не менее шокирующая новость.

Как сообщает Sportskeeda, команду может покинуть еще и ее главный тренер Стив Керр - его связывают с переходом в Сан-Антонио, где он может заменит своего наставника Грегга Поповича, раздумывающего над уходом на пенсию.

Этого может не произойти, если 74-летний Попович решит остаться еще на сезон, чтобы потенциально потренировать Виктора Вембаньяму (Сперс владеют первым пиком драфта 2023 года, а французский бигмен должен стать его главной звездой).

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Если же Попович уйдет и на его место придет Керр, место самого Стива в Голден Стэйт должен будет занять его ассистент Кенни Аткинсон, ранее работавший в Бруклине и успевший отказать некоторым командам.

Напомним, что Стив Керр играл за Сан-Антонио под руководством Грегга Поповича в период с 1998 по 2001 год и в сезоне-2002/03, завоевав вместе с командой из Техаса два чемпионства НБА (1999, 2003).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Грегг Попович Сан-Антонио Сперс Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр

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