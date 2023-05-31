Детройт готовит "щедрое предложение" экс-тренеру Финикса
В апреле этого года Дуэйн Кейси покинул пост тренера Детройта и присоединился к фронт-офису организации. С того момента Пистонс находятся в поисках его сменщика.
Как сообщает The Athletic, "поршни" хотят воспользоваться возможностью и пригласить экс-тренера Финикса Монти Уильямса.
Санз уволили лучшего тренера НБА 2022 года после того, как команда вылетела от Денвера на стадии второго раунда плей-офф (2-4).
Для того, чтобы Уильямс согласился на работу, Детройт готовится сделать ему щедрое предложение в размере 10 миллионов долларов за сезон, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.
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Если же Монти Уильямс ответит отказом, Пистонс будут вести переговоры с Чарльзом Ли, который работал ассистентом Майка Буденхольцера в Милуоки с 2018 года.