Детройт готовит "щедрое предложение" экс-тренеру Финикса

"Поршни" хотят всеми доступными способами договориться о сотрудничестве с лучшим тренером НБА 2022 года.

В апреле этого года Дуэйн Кейси покинул пост тренера Детройта и присоединился к фронт-офису организации. С того момента Пистонс находятся в поисках его сменщика.

Как сообщает The Athletic, "поршни" хотят воспользоваться возможностью и пригласить экс-тренера Финикса Монти Уильямса.

Санз уволили лучшего тренера НБА 2022 года после того, как команда вылетела от Денвера на стадии второго раунда плей-офф (2-4).

Для того, чтобы Уильямс согласился на работу, Детройт готовится сделать ему щедрое предложение в размере 10 миллионов долларов за сезон, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.

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Если же Монти Уильямс ответит отказом, Пистонс будут вести переговоры с Чарльзом Ли, который работал ассистентом Майка Буденхольцера в Милуоки с 2018 года.