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Баскетбол

Игрока Бостона рвало во время седьмого матча плей-офф НБА против Майами

Роберт Уильямс III испытывал серьезное недомогание во время решающей встречи двух команд.
Сегодня, 19:21
Роберт Уильямс III / Getty Images
Роберт Уильямс III / Getty Images

В ночь на вторник, 30 мая, Майами одолел Бостон (103:84) в седьмом матче финальной серии Востока, благодаря чему коллектив из Флориды вышел в Финал НБА, где встретится с Денвером.

На самом старте матча травму голеностопа получил Джейсон Тейтум, который продолжил играть, что не сильно помогло его команде. Однако был еще один игрок, у которого были проблемы со здоровьем.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, с серьезным недомоганием на паркет вышел Роберт Уильямс III. По его словам, бигмена Селтикс буквально рвало во время игры.

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В итоге Роберт Уильямс III сыграл всего 14 минут, набрав линию из восьми очков и шести подборов, поставив один блок-шот.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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