Игрока Бостона рвало во время седьмого матча плей-офф НБА против Майами

Роберт Уильямс III испытывал серьезное недомогание во время решающей встречи двух команд.

В ночь на вторник, 30 мая, Майами одолел Бостон (103:84) в седьмом матче финальной серии Востока, благодаря чему коллектив из Флориды вышел в Финал НБА, где встретится с Денвером.

На самом старте матча травму голеностопа получил Джейсон Тейтум, который продолжил играть, что не сильно помогло его команде. Однако был еще один игрок, у которого были проблемы со здоровьем.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, с серьезным недомоганием на паркет вышел Роберт Уильямс III. По его словам, бигмена Селтикс буквально рвало во время игры.

"I'm told that Robert Williams was throwing up during (Game 7)."



Our NBA Insider @ShamsCharania has the details behind another Celtics' health matter. pic.twitter.com/AFkMW0UFlD — Stadium (@Stadium) May 30, 2023

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В итоге Роберт Уильямс III сыграл всего 14 минут, набрав линию из восьми очков и шести подборов, поставив один блок-шот.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.