Игрока Бостона рвало во время седьмого матча плей-офф НБА против Майами
В ночь на вторник, 30 мая, Майами одолел Бостон (103:84) в седьмом матче финальной серии Востока, благодаря чему коллектив из Флориды вышел в Финал НБА, где встретится с Денвером.
На самом старте матча травму голеностопа получил Джейсон Тейтум, который продолжил играть, что не сильно помогло его команде. Однако был еще один игрок, у которого были проблемы со здоровьем.
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, с серьезным недомоганием на паркет вышел Роберт Уильямс III. По его словам, бигмена Селтикс буквально рвало во время игры.
"I'm told that Robert Williams was throwing up during (Game 7)."— Stadium (@Stadium) May 30, 2023
Our NBA Insider @ShamsCharania has the details behind another Celtics' health matter. pic.twitter.com/AFkMW0UFlD
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В итоге Роберт Уильямс III сыграл всего 14 минут, набрав линию из восьми очков и шести подборов, поставив один блок-шот.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.