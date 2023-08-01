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Баскетбол

Владелец Панатинаикоса прокомментировал слухи о возможном подписании Михайлюка

Украинец может перебраться в стан коллектива из Афин.
Сегодня, 11:49
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Владелец Панатинаикоса Димитрис Яннакопулос высказался о возможном подписании защитника Шарлотт Святослава Михайлюка.

"Мы еще раз проведем переговоры, посмотрим к чему это приведет. Я столько раз пытался с ним пообщаться, а он не отвечает мне. Не знаю, посмотрим. Как вы видели, мы ничего из написанного инсайдерами не опровергаем и не подтверждаем.

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Мы стремимся усилиться. Я немного знаю о Михайлюке как о человеке и спортсмене, но он является ценным игроком. Наш тренер Эргин Атаман примет окончательное решение. Если он скажет мне подписать контракт, то это обязательно будет сделано", – заявил Яннакопулос в интервью novasports.

Напомним, минувший сезон украинец завершил с показателями 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шарлотт Святослав Михайлюк

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