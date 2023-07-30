Михайлюк согласовал контракт с шестикратным чемпионом Евролиги

Судя по всему, Святослав переезжает в Европу, не получив контракт ни от одной из команд НБА.

Все идет к тому, что в Национальной баскетбольной ассоциации станет на одного украинца меньше.

Как сообщает европейский инсайдер Лука Д'Алессандро со ссылкой на Ареля Гинсбера, 26-летний игрок сборной Украины согласовал двухлетний контракт с греческим Панатинаикосом.

Михайлюк должен стать последним новичком команды Эргина Атамана, которая шесть раз становилась победителем Евролиги (последний раз в 2011 году) и рекордные 39 раз - чемпионом Греции (вторым идет Олимпиакос с 14 чемпионскими титулами).

В Панатинаикосе Святослав будет играть с братом Янниса Адетокумбо, Костасом, а также Хуанчо Эрнангомесом, который сам недавно перебрался в Грецию, покинув НБА.

Напомним, что Святослав Михайлюк попал в НБА в результате драфта 2018 года, где его выбрали Лейкерс под 47-м пиком.

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Помимо Лос-Анджелеса, за это время он успел поиграть за Детройт, Оклахому, Торонто, Нью-Йорк и Шарлотт.

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