Лейкерс планируют вывести из обращения игровой номер ЛеБрона, но при одном условии
Владелица Лейкерс Джини Басс заявила, что калифорнийцы выведут из обращения игровой номер ЛеБрона Джеймса.
Однако, как сообщает журналист НБА Марк Медина, "пурпурно-золотые" сделают это лишь при одном условии.
"Стандарт выведения из обращения игрового номера в Лейкерс — это введение игрока в Зал славы. Я абсолютно не сомневаюсь, что ЛеБрон попадет в Зал баскетбольной славы", — сказала Басс.
"Когда он это сделает, мы поднимем его джерси под крышу арены. Зная, что он попадет в Зал баскетбольной славы, его игровой номер в Лейкерс будет выведен из обращения, в этом нет никаких сомнений".
В составе Лос-Анджелеса ЛеБрон Джеймс играл под шестым и двадцать третьим номерами. И хотя Басс не сказала, какой именно номер будет выведен, можно точно сказать, что это будет 23-й, так как год назад НБА объявила, что ни одна из команд не сможет использовать "шестерку", которая была выведена в честь Билла Расселла.
Ранее стало известно, что ЛеБрон Джеймс снова сменит свой игровой номер, отказавшись от "шестерки".
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