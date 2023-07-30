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Баскетбол

Лейкерс планируют вывести из обращения игровой номер ЛеБрона, но при одном условии

При этом вряд ли кто-то сомневается, что "Король" не сможет выполнить указанное условие.
Сегодня, 22:16
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Владелица Лейкерс Джини Басс заявила, что калифорнийцы выведут из обращения игровой номер ЛеБрона Джеймса.

Однако, как сообщает журналист НБА Марк Медина, "пурпурно-золотые" сделают это лишь при одном условии.

"Стандарт выведения из обращения игрового номера в Лейкерс — это введение игрока в Зал славы. Я абсолютно не сомневаюсь, что ЛеБрон попадет в Зал баскетбольной славы", — сказала Басс.

"Когда он это сделает, мы поднимем его джерси под крышу арены. Зная, что он попадет в Зал баскетбольной славы, его игровой номер в Лейкерс будет выведен из обращения, в этом нет никаких сомнений".

В составе Лос-Анджелеса ЛеБрон Джеймс играл под шестым и двадцать третьим номерами. И хотя Басс не сказала, какой именно номер будет выведен, можно точно сказать, что это будет 23-й, так как год назад НБА объявила, что ни одна из команд не сможет использовать "шестерку", которая была выведена в честь Билла Расселла.

Ранее стало известно, что ЛеБрон Джеймс снова сменит свой игровой номер, отказавшись от "шестерки".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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