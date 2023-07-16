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Баскетбол

ЛеБрон принял решение снова сменить игровой номер

"Король" вернется к своему привычному номеру, освободив "шестерку" в честь Билла Расселла.
Сегодня, 19:52
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Практически год назад, 31 июля, ушел из жизни легенда Бостона и всей НБА Билл Расселл.

Спустя несколько недель после его смерти руководство лиги объявило о выведении из обращения шестого номера, под которым выступал 11-кратный чемпион.

Однако те игроки, которые владели этим номером на момент смерти Расселла, имели право сохранить его. Одним из таких баскетболистов был ЛеБрон Джеймс.

И все же, спустя год "Король" решил сменить игровой номер. Как сообщает журналист ESPN Дэйв МакМенамин, звездный форвард Лейкерс в следующем сезоне снова будет выступать под №23.

Таким образом 38-летний игрок решил отказаться от "шестерки", тем самым почтив память Билла Расселла.

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Леброн Джеймс носил 23-й номер с того самого момента, как он только попал в НБА. После перехода в Майами он взял №6, так как организация вывела из обращения №23 в честь Майкла Джордана, который никогда не играл за команду из Флориды.

Затем ЛеБрон вернулся к 23-му номеру, под которым выступал с 2014 по 2021 год (весь второй период в Кливленде и первые три сезона в Лейкерс). К тому же, под шестым номером Джеймс выступал в составе сборной США.

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