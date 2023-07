ЛеБрон принял решение снова сменить игровой номер

Практически год назад, 31 июля, ушел из жизни легенда Бостона и всей НБА Билл Расселл.

Спустя несколько недель после его смерти руководство лиги объявило о выведении из обращения шестого номера, под которым выступал 11-кратный чемпион.

Однако те игроки, которые владели этим номером на момент смерти Расселла, имели право сохранить его. Одним из таких баскетболистов был ЛеБрон Джеймс.

И все же, спустя год "Король" решил сменить игровой номер. Как сообщает журналист ESPN Дэйв МакМенамин, звездный форвард Лейкерс в следующем сезоне снова будет выступать под №23.

Таким образом 38-летний игрок решил отказаться от "шестерки", тем самым почтив память Билла Расселла.

LeBron James will change his uniform from No. 6 to No. 23 next season. “It’s LeBron’s decision,” Rich Paul of Klutch Sports Group told ESPN. “He chose to out of respect for Bill Russell.” The NBA retired No. 6 league-wide last August; James wore it a final season to honor Russell