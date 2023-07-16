"Будешь плакаться судьям": Тейтум и Уильямс провели дружеский треш-ток

Спустя четыре сезона в составе Бостона форвард Грант Уильямс перебрался в Даллас по сайн-энд-трейду. Баскетболист подписал 4-летний контракт на 53 миллиона долларов после чего стал игроком Маверикс.

Этому не обрадовался лидер "кельтов" Джейсон Тейтум, с которым у Уильямса сложились хорошие отношения. Недавно они провели дружеский треш-ток, явно повеселивший фанатов Селтикс.

"Я порву твою задницу, когда мы будем играть с Далласом", - цитирует Тейтума NBA on ESPN.

"Ты не можешь идти в проходы слева. И я буду играть с тобой жестко, а ты пойдешь плакаться судьям", - ответил ему Уильямс.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми обменами, которые были совершены этим летом.

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