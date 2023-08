Лейкерс и Дэвис договорились о продлении контракта

BREAKING: Lakers star Anthony Davis has agreed on a three-year $186M max extension, tying him to franchise thru 2028 for total of $270M-plus, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Davis lands richest annual extension in NBA history at $62M. pic.twitter.com/bf9kWgD7uz

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...