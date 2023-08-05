Лейкерс и Дэвис договорились о продлении контракта

Теперь Энтони будет получать за один сезон рекордную в среднем сумму.

Звезда Лейкерс Энтони Дэвис согласился на трехлетнее продление контракта на сумму до 186 миллионов долларов, сообщает ESPN.

Это соглашение привязывает его к франшизе до 2028 года на общую сумму 270 миллионов долларов.

Сделка Дэвиса является самым богатым ежегодным продлением контракта в истории НБА - в среднем 30-летний бигмен будет получать 62 миллиона за сезон.

Дэвис, у которого оставалось два года и 84 миллиона по контракту, получил право подписать трехлетнее продление в пятницу, 4 августа.

BREAKING: Lakers star Anthony Davis has agreed on a three-year $186M max extension, tying him to franchise thru 2028 for total of $270M-plus, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Davis lands richest annual extension in NBA history at $62M. pic.twitter.com/bf9kWgD7uz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2023

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В прошлом сезоне Энтони Дэвис набирал в среднем 26 очков, 12,5 подбора и 2 блок-шота, при этом реализуя рекордные для его карьеры 56% бросков с игры.

Во время плей-офф 2023 года Дэвис стал третьим игроком в истории организации, оформившим 50 блок-шотов за один постсезон, уступив только Шакилу О'Нилу и Кариму Абдул-Джаббару.

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