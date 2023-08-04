"Словно потерял девственность": центровой НБА прокомментировал первый трехочковый в карьере

Вечер среды, 2 августа, был особенным для звезды Миннесоты и сборной Франции Руди Гобера.

Во время матча Франция - Черногория 31-летний центровой решился бросить трехочковый. Каково было его удивление, когда мяч попал в корзину - это был первый забитый трехочковый в карьере Гобера.

Ladies and gentlemen, Rudy Gobert has made his FIRST ever three 😱



pic.twitter.com/EoRaku7Eyr — BasketNews (@BasketNews_com) August 2, 2023

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За свою 10-летнюю карьеру в НБА Гобер 14 раз пытался забросить из-за дуги, еще три раза он попытал счастья на Евробаскете в прошлом году. И ни один из них не попал в цель - до вечера среды.

"Я чувствую себя так, словно сегодня потерял девственность", — цитирует игрока BasketNews. "Я много работаю над этим. С каждым годом моя уверенность растет, и я знаю, что могу попадать их (трехочковые) в матчах".

"Мне нужно к этому привыкнуть. Мои товарищи по команде и тренер доверяют мне. Большинство болельщиков не видят, что происходит за пределами площадки, и могут быть удивлены, что игроки работают над тем, чего те не видят на площадке".

В итоге Руди Гобер завершил матч с Черногорией, набрав линию из 16 очков, 9 подборов, 2 передач и 2 блок-шотов.

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