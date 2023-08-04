iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Лейкерс хотят дать Дэвису максимальное продление

Звезда "озерников" претендует на то, чтобы получать почти 60 миллионов долларов за сезон.
Сегодня, 19:58
Энтони Дэвис / Getty Images
Энтони Дэвис / Getty Images

Сотрудничество Лейкерс и Энтони Дэвиса может быть продлено в ближайшее время.

Как сообщает Los Angeles Times, калифорнийцы все более уверены в том, что им стоит дать Дэвису максимальное продление.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, Лейкерс очень заинтересованы в продлении контракта с 30-летним бигменом. Есть признаки того, что команда готова сделать полное трехлетнее предложение, несмотря на опасения по поводу долговечности Дэвиса", - написал Дэн Уойк из Los Angeles Times.

"Официально стороны могут начать переговоры уже сегодня. У Дэвиса, у которого осталось два года контракта, действительно есть опция игрока после этого сезона".

"Максимальное продление, которое принесет ему дополнительные 170 миллионов долларов до конца сезона-2027/28, укрепит его как опору франшизы".

Читай также: Бывший игрок НБА приговорен к 10 годам тюрьмы за мошенничество

Напомним, что в 2020 году Энтони Дэвис помог ЛеБрону Джеймсу привести Лейкерс к 17-му титула чемпиона НБА, догнав по этому показателю Бостон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис

Статьи по теме

Лейкерс планируют вывести из обращения игровой номер ЛеБрона, но при одном условии Лейкерс планируют вывести из обращения игровой номер ЛеБрона, но при одном условии
Карри вспомнил историю, как Коби пытался "уничтожить" его во время предсезонки Карри вспомнил историю, как Коби пытался "уничтожить" его во время предсезонки
Голден Стэйт - самый дорогой клуб НБА, Никс и Лейкерс - в ТОП-5 Голден Стэйт - самый дорогой клуб НБА, Никс и Лейкерс - в ТОП-5
Звезда Реала побывала на вечеринке у игроков НБА по случаю Дня рождения экс-игрока Лейкерс Звезда Реала побывала на вечеринке у игроков НБА по случаю Дня рождения экс-игрока Лейкерс
Помочь журналистам

Видео

Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Украина21:21
Оболонь - Динамо 2:4 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Теннис21:21
Свитолина в напряженном матче уступила четвертой ракетке мира в 1/4 финала турнира в США
Другие21:17
Украинка завоевала бронзу по дзюдо на Мастерсе в Будапеште
Украина21:06
УПЛ: турнирная таблица сезона-2023/24
Украина20:51
Бомбардиры УПЛ: Игроки Динамо лидируют в гонке
Европа20:42
Пеп о Сильве: Мы не получили нормального предложения
Европа20:19
Милан представил очередного летнего новичка, на этот раз из Валенсии
Европа20:14
Интер окончательно определился с кандидатурой вратаря
НБА19:58
Лейкерс хотят дать Дэвису максимальное продление
Европа19:41
Главный тренер Вест Хэма рассорился с руководством
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK