Лейкерс хотят дать Дэвису максимальное продление

Звезда "озерников" претендует на то, чтобы получать почти 60 миллионов долларов за сезон.

Сотрудничество Лейкерс и Энтони Дэвиса может быть продлено в ближайшее время.

Как сообщает Los Angeles Times, калифорнийцы все более уверены в том, что им стоит дать Дэвису максимальное продление.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, Лейкерс очень заинтересованы в продлении контракта с 30-летним бигменом. Есть признаки того, что команда готова сделать полное трехлетнее предложение, несмотря на опасения по поводу долговечности Дэвиса", - написал Дэн Уойк из Los Angeles Times.

"Официально стороны могут начать переговоры уже сегодня. У Дэвиса, у которого осталось два года контракта, действительно есть опция игрока после этого сезона".

"Максимальное продление, которое принесет ему дополнительные 170 миллионов долларов до конца сезона-2027/28, укрепит его как опору франшизы".

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Напомним, что в 2020 году Энтони Дэвис помог ЛеБрону Джеймсу привести Лейкерс к 17-му титула чемпиона НБА, догнав по этому показателю Бостон.

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