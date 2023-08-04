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Баскетбол

Бывший игрок НБА приговорен к 10 годам тюрьмы за мошенничество

Ближайшее десятилетие Терренс Уильямс проведет за решеткой.
Сегодня, 18:10
Терренс Уильямс / Getty Images
Терренс Уильямс / Getty Images

Бывший игрок НБА Терренс Уильямс был приговорен к 10 годам тюремного заключения, сообщает ESPN

Баскетболист был обвинен в мошенничестве со здравоохранением на 5 миллионов долларов после того, как он "растратил" значительные доходы от своей профессиональной карьеры.

У него также конфисковали более 650 тысяч. Он был приговорен к штрафу 2,5 миллиона в качестве компенсации за кражу Плана пособий по здравоохранению и социальному обеспечению НБА в период с 2017 по 2021 год.

Прибыль была получена за счет требований о фиктивных медицинских и стоматологических расходах.

Прокуратура заявила, что мошеннические счета-фактуры, созданные медицинскими работниками, были обработаны другими людьми, которых Уильямс завербовал, чтобы обмануть план, который предоставляет льготы для здоровья действующим и бывшим игрокам НБА и их семьям.

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Уильямс признал себя виновным в заговоре с целью оказания медицинской помощи и мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах в деле, в результате которого были возбуждены уголовные дела против 18 бывших игроков НБА.

На данный момент 13 человек признали себя виновными по предъявленным обвинениям. Из тех, кто был приговорен, многие получили "отбытый срок" или испытательный срок, что означает, что они не попадут в тюрьму.

По словам властей, по меньшей мере 10 бывших игроков заплатили Уильямсу откаты на общую сумму около 230 тысяч.

Терренс Уильямс был выбран под 11-м номером на драфте 2009 года тогдашним клубом Нью-Джерси Нетс (ныне Бруклин). До завершения своей карьеры в НБА в 2013 году он играл за Нетс, Бостон, Хьюстон и Сакраменто.

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