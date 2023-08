Бывший игрок НБА приговорен к 10 годам тюрьмы за мошенничество

Former NBA player Terrence Williams was sentenced to 10 years in prison today for masterminding a scheme to steal $5 million from the NBA’s health care plan, per @nypost . pic.twitter.com/2BtKvTiMWp

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...