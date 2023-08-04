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Баскетбол

Бигмен Филадельфии порвал "кресты" и мениск правого колена

Плохие новости из стана одного из претендентов на борьбу за чемпионский титул НБА.
Сегодня, 16:01
Монтрез Харрелл / Getty Images
Монтрез Харрелл / Getty Images

Филадельфия понесла потери в рядах резерва своего ростера.

Как сообщает ESPN, бигмен Сиксерс Монтрез Харрелл прошел МРТ, которая выявила разрыв передней крестообразной связки и разрыв медиального мениска в его правом колене из-за отека после недавних тренировок.

В прошлом сезоне 29-летний игрок демонстрировал самые низкие показатели в своей карьере, набирая в среднем 5,6 очка и 2,8 подбора в 57 играх.

По ходу прошлогодней кампании Харрелл потерял место основного сменщика главной звезды команды Джоэла Эмбиида, упустив эту роль в пользу Пола Рида. Стоит отметить, что в июле 76-ые переподписали Харрелла на один год.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками НБА после открытия рынка свободных агентов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс Монтрез Харрелл

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