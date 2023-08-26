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Баскетбол

Дончич продлил сотрудничество с брендом Джордана

Словенец будет главным лицом обувного бренда величайшего баскетболиста в истории.
Сегодня, 11:03
Майкл Джордан и Лука Дончич / ClutchPoints
Майкл Джордан и Лука Дончич / ClutchPoints

Суперзвезда Далласа Лука Дончич подписал новое соглашение с брендом Майкла Джордана, сообщает журналист НБА Марк Стейн.

По словам источников, эта сделка продолжит карьеру Дончича в качестве ведущего лица обувного производителя до 2029 года.

Стоит отметить, что в 2019 году словенец стал первым фирменным спортсменом бренда Джордана, родившимся и выросшим в Европе.

В недавнем матче подготовки к чемпионату мира против Греции Дончич впервые носил вторую именную линейку кроссовок в расцветке Matador.

Luka 2 Matador были вдохновлены годами его становления в испанском Реале, за который Дончич профессионально дебютировал в 16-летнем возрасте, а затем завоевал награду MVP Евролиги в 19 лет, прежде чем выйти на драфт НБА 2018 года.

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Напомним, что 26 августа Лука Дончич и его Словения начнут свои выступления на чемпионате мира-2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Джордан Даллас Маверикс Лука Дончич

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