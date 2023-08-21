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Баскетбол

Дончич анонсировал серию документальных короткометражек о сборной Словении

Лука хочет поделиться с фанатами подробностями о своей национальной команде.
Сегодня, 20:27
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Уже на этой неделе, в пятницу, 25 августа, стартует девятнадцатый чемпионат мира по баскетболу.

В связи с этим главная звезда Далласа Лука Дончич, который выступит на турнире в составе сборной Словении, в своих социальных сетях анонсировал короткометражные документальные фильмы, которые расскажут о его национальной команде.

"Я с гордостью представляю серию короткометражных документальных фильмов "Все, что нужно" о моей сборной Словении. Эпизоды будут транслироваться на моих каналах в течение следующих нескольких недель, когда мы будем соревноваться за Кубок мира по баскетболу ФИБА".

"Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и сотрудникам Федерации баскетбола Словении за поддержку этого проекта, а также всем нашим творческим и производственным партнерам, которые так усердно работали, чтобы воплотить эту историю в жизнь".

"Спасибо нашим болельщикам за то, что болеете за нас на чемпионате мира. Поехали!!".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей чемпионата мира-2023.

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