Дончич анонсировал серию документальных короткометражек о сборной Словении

Уже на этой неделе, в пятницу, 25 августа, стартует девятнадцатый чемпионат мира по баскетболу.

В связи с этим главная звезда Далласа Лука Дончич, который выступит на турнире в составе сборной Словении, в своих социальных сетях анонсировал короткометражные документальные фильмы, которые расскажут о его национальной команде.

"Я с гордостью представляю серию короткометражных документальных фильмов "Все, что нужно" о моей сборной Словении. Эпизоды будут транслироваться на моих каналах в течение следующих нескольких недель, когда мы будем соревноваться за Кубок мира по баскетболу ФИБА".

"Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и сотрудникам Федерации баскетбола Словении за поддержку этого проекта, а также всем нашим творческим и производственным партнерам, которые так усердно работали, чтобы воплотить эту историю в жизнь".

"Спасибо нашим болельщикам за то, что болеете за нас на чемпионате мира. Поехали!!".

