Определились все участники чемпионата мира-2024 по футзалу

Теперь осталось дождаться жеребьевки финальной части, чтобы узнать имена соперников сборной Украины.

Ассоциация футзала Украины в своем Telegram-канале сообщила о том, что стали известны имена всех стран-участниц будущего чемпионата мира-2024.

Всего на турнире примут участие 24 национальные команды.

Африка : Ливия, Ангола, Марокко;

: Ливия, Ангола, Марокко; Зона КОНКАКАФ : Куба, Панама, Гватемала, Коста-Рика;

: Куба, Панама, Гватемала, Коста-Рика; Южная Америка : Бразилия, Парагвай, Венесуэла, Аргентина;

: Бразилия, Парагвай, Венесуэла, Аргентина; Азия : Иран, Таиланд, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан;

: Иран, Таиланд, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан; Европа : Испания, Украина, Франция, Хорватия, Казахстан, Португалия, Нидерланды;

: Испания, Украина, Франция, Хорватия, Казахстан, Португалия, Нидерланды; Океания: Новая Зеландия.

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Напомним, что сборная Украины квалифицировалась на турнир, выиграв свою группу четвертого этапа отбора, где она опередила сборную Польшу на одно очко.

Чемпионат мира-2024 по футзалу пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября. Жеребьевка группового этапа мундиаля состоится 26 мая в Самарканде.

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