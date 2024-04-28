Определились все участники чемпионата мира-2024 по футзалу
Теперь осталось дождаться жеребьевки финальной части, чтобы узнать имена соперников сборной Украины.
Ассоциация футзала Украины в своем Telegram-канале сообщила о том, что стали известны имена всех стран-участниц будущего чемпионата мира-2024.
Всего на турнире примут участие 24 национальные команды.
- Африка: Ливия, Ангола, Марокко;
- Зона КОНКАКАФ: Куба, Панама, Гватемала, Коста-Рика;
- Южная Америка: Бразилия, Парагвай, Венесуэла, Аргентина;
- Азия: Иран, Таиланд, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан;
- Европа: Испания, Украина, Франция, Хорватия, Казахстан, Португалия, Нидерланды;
- Океания: Новая Зеландия.
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Напомним, что сборная Украины квалифицировалась на турнир, выиграв свою группу четвертого этапа отбора, где она опередила сборную Польшу на одно очко.
Чемпионат мира-2024 по футзалу пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября. Жеребьевка группового этапа мундиаля состоится 26 мая в Самарканде.
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