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Определились все участники чемпионата мира-2024 по футзалу

Теперь осталось дождаться жеребьевки финальной части, чтобы узнать имена соперников сборной Украины.
Сегодня, 12:34
Сборная Украины по футзалу / https://www.instagram.com/futsal_ua/
Сборная Украины по футзалу / https://www.instagram.com/futsal_ua/

Ассоциация футзала Украины в своем Telegram-канале сообщила о том, что стали известны имена всех стран-участниц будущего чемпионата мира-2024.

Всего на турнире примут участие 24 национальные команды.

  • Африка: Ливия, Ангола, Марокко;
  • Зона КОНКАКАФ: Куба, Панама, Гватемала, Коста-Рика;
  • Южная Америка: Бразилия, Парагвай, Венесуэла, Аргентина;
  • Азия: Иран, Таиланд, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан;
  • Европа: Испания, Украина, Франция, Хорватия, Казахстан, Португалия, Нидерланды;
  • Океания: Новая Зеландия.

https://t.me/futsal_ua
https://t.me/futsal_ua

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Напомним, что сборная Украины квалифицировалась на турнир, выиграв свою группу четвертого этапа отбора, где она опередила сборную Польшу на одно очко.

Чемпионат мира-2024 по футзалу пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября. Жеребьевка группового этапа мундиаля состоится 26 мая в Самарканде.

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