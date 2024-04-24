Плей-офф НБА: Миннесота второй раз обыграла Финикс, Даллас сравнял счет в серии с Клипперс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 24 апреля, состоялись три матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

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Результаты матчей плей-офф НБА за 23 апреля

Миннесота – Финикс 105:93 (24:21, 26:30, 28:20, 27:22)

Миннесота: Макдэниэлс (25 + 8 подборов), Конли (18), Гобер (18 + 9 подборов), Эдвардс (15 + 8 передач), Таунс (12 + 8 подборов) – старт; Александер-Уокер (10), Рид (5), Моррис (2), Маклафлин (0), Гарза (0), Уоррен (0), Мур (0).

Финикс: Букер (20 + 6 потерь), Дюрант (18), Бил (14 + 6 передач), Нуркич (10 + 14 подборов), Аллен (3) – старт; Гордон (15), Юбэнкс (8), Литтл (5), Бол (0), Окоги (0), Родди (0), О'Нил (0).

Миннесота ведет в серии – 2-0

Милуоки – Индиана 108:125 (26:30, 29:30, 28:32, 25:33)

Милуоки: Лиллард (34), Б. Лопес (22), Миддлтон (15 + 6 передач), Портис (14 + 11 подборов), Беверли (5) – старт; Коннотон (5 + 7 подборов), Грин (5), Бизли (4), Джексон (2), Краудер (2), Ливингстон (0), Боучэмп (0).

Индиана: Сиакам (37 + 11 подборов + 6 передач), Тернер (22 + 7 подборов + 6 передач), Нембард (20), Халибертон (12 + 12 передач), Несмит (11 + 7 передач) – старт; Топпин (9 + 8 подборов), Шеппард (8), Макконнелл (6), Уокер (0), Браун (0).

Счет в серии – 1-1

Клипперс – Даллас 93:96 (19:23, 22:22, 25:20, 27:31)

Клипперс: Харден (22 + 8 передач), Джордж (22), Ленард (15 + 7 подборов), Зубац (13 + 12 подборов), Мэнн (5) – старт; Уэстбрук (7 + 9 подборов), Пауэлл (6), Коффи (2), Пламли (1).

Даллас: Дончич (32 + 9 передач), Ирвинг (23), Вашингтон (18 + 7 подборов), Д. Джонс (10 + 7 подборов), Гэффорд (0) – старт; Лайвли (7 + 9 подборов), Клебер (6), Экзам (0), Грин (0 + 7 подборов), Хардуэй (0).

Счет в серии – 1-1

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